DFB-Präsident Neuendorf hat einen bunten Strauß an Themen dabei

Plus Vor dem Jubiläumsspiel der Nationalmannschaft gegen die Ukraine sind dem Deutschen Fußball-Bund diverse Statements wichtig. Es geht ums Image, Personal und ums Geld.

Von Frank Hellmann

Beim Volkstribun Rudi Völler handelt es sich definitiv um einen Nostalgiker. Kaum einer unternimmt so gerne Zeitreisen in die Vergangenheit wie der Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes ( DFB). Aus aktuellem Anlass erzählte der 63-Jährige am Freitag, wie schön es schon damals als junger Stürmer bei Werder Bremen gewesen sei, vom Osterdeich in einer Spitzkehre auf Kopfsteinpflaster zum Weserstadion runterzufahren. Das Stadion sei größer, die Geschäftsstelle schöner geworden, aber sonst habe sich hier gar nicht viel verändert. An Völlers ehemaliger Wirkungsstätte hält der DFB sein 1000. Länderspiel der Geschichte gegen die Ukraine ab (Montag 18 Uhr/ZDF).

Der Bannstrahl gegen Bremen wurde aufgehoben

Präsident Bernd Neuendorf hatte sich für Bremen eingesetzt. Er hatte die Schlichtungsgespräche mit dem streitbaren Bremer Innensenator Ulrich Mäurer bereits im vergangenen Jahr begonnen, um den Bannstrahl gegen die Hansestadt nach dem Streit um die Polizeikosten nach mehr als elf Jahren aufzuheben. Wenn man zur Heim-EM nächsten Sommer alle Menschen mitnehmen möchte, könne man diese fußballbegeisterte Region nicht außen vor lassen, argumentierte der Verbandsboss – wohl wissend, dass sich die Bremer Politik und die Deutsche Fußball-Liga ( DFL) noch vor dem Bundesverfassungsgericht wiedersehen können.

