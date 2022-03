Einmal so behandelt werden wie der Ball von Julian Draxler

Julian Draxler wird oft kritisiert. Dabei kann er, was kaum ein anderer kann. Er ist ein internationaler Spitzenspieler.

Wer Julian Draxler den Ball behandeln sieht, kommt nicht um den Gedanken herum, auch gerne einmal die Gestalt der Kugel anzunehmen. Sorgsamer und liebevoller, als Draxler mit seinen Füßen den Ball streichelt, geht auch keine Mutter mit einem Säugling um. Gerade aber, weil der 27-Jährige über mehr Gefühl in seinem kleinen Zeh verfügt als die komplette Abwehrreihe eines durchschnittlichen Bundesligisten aufzubringen imstande ist, ist er immer wieder dem Vorwurf ausgesetzt, sein Talent nur in unzureichendem Maße auszuschöpfen.

Es ist der Irrglaube vieler mäßig Begabter, dass sich doch viel mehr aus so einer Karriere machen ließe, wenn doch nur die technischen Fähigkeiten in Bahnen gelenkt würden, die begrenzt werden von den Banden Konsequenz und Effizienz. Draxlers Karriere immerhin hat ihn zu einem WM-Titel geführt, er ist Pokalsieger und mehrfacher französischer Meister. Der Pariser Nobelklub gönnt sich den deutschen Nationalspieler nun schon seit fünf Jahren als Preziose in seinem Kader.

Video: SID

Draxlers Fähigkeit, den Ball wie einen dressierten Hamster um seinen Körper laufen zu lassen, mag von der Natur begünstigt sein – doch all jene Kunststücke, die uns die Ballartisten dieser Welt zeigen, beruhen zu viel größeren Anteilen auf Training. Sie lassen Schwieriges leicht aussehen und vermitteln so den Eindruck der Simplizität. Anders als der defensive Mittelfeldspieler, der schweren Schrittes nach vorne stampft und dem man Wille und Leidensfähigkeit attribuiert.

Rund 40 Millionen deutscher Männer haben weniger Länderspiele

Draxlers Karriere in der Nationalmannschaft schien vorbei – was nicht ehrenrührig ist: Für rund 40 Millionen deutscher Männer wird die Karriere dort nie einen Anfang finden. Gegen Israel nun durfte er sich wieder zeigen. Sein Einsatz blieb ohne messbaren Einfluss auf das Spiel. Kein Tor, keine Vorlage. Wie Draxler aber auf engem Raum gedankenweite Lösungen findet, ist fein anzusehen. Voraussichtlich wird das Flick aber nicht reichen, um ihn im November mit zur Weltmeisterschaft zu nehmen. Kleinkunst an der Außenlinie ist zu wenig für die große Bühne.

Draxler hat sein Talent deswegen noch lange nicht verschwendet. Er ist ein internationaler Spitzenspieler. Für mehr Anerkennung sind schlicht andere seiner Talente nicht ausgeprägt genug. Wer aber imstande ist, so den Ball zu streicheln, braucht sich nicht zu grämen.

Lesen Sie dazu auch