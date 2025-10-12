Angesäuert nach Belfast: Nagelsmanns Auftrag an die DFB-Auswahl

Hätte jemand nach dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Luxemburg nur anhand der Miene von Bundestrainer Julian Nagelsmann darauf schließen müssen, wie die vorherigen 90 Minuten aus sportlicher Sicht verlaufen sind – sonderlich viele Anzeichen für den erzielten 4:0-Sieg lieferte Nagelsmann in der Pressekonferenz nicht gerade. Generell, so der 38-Jährige mit leicht angesäuerter Miene, sei eine Herangehensweise wichtig, die nichts mit dem Gegner und dessen Qualität zu tun habe. Damit sei er einverstanden gewesen. Als er danach gefragt wurde, ob er sich denn nicht noch mehr Tore seiner Mannschaft gewünscht hatte, die 70 Minuten in Überzahl spielte und schon kurz nach der Halbzeit 4:0 geführt hatte, gab Nagelsmann etwas genervt zurück: „Wer wünscht sich nicht mehr Tore? Ich wünsche mir immer mehr Tore von meiner Mannschaft.“

Dass sich mit einem Mann mehr automatisch auch zusätzliche Chancen bieten, sei ein Trugschluss, informierte der Bundestrainer die Medienschaffenden, deren Kritikpunkt offenbar nicht vom ihm geteilt wurde. „Eine Überzahl ist im torgefährlichen Bereich selten eine Überzahl, da ändert das nicht viel.“ Anders formuliert: Nach der harten Entscheidung, Luxemburgs Dirk Carlson Rot zu zeigen, verschanzten sich die Gäste um den Strafraum und beschränkten sich darauf, die Höhe der Niederlage zu begrenzen.

Nagelsmann warnt vor Nordirland: „Müssen Schippe drauf legen“

Die nächste Chance auf weitere Tore der Nationalelf bietet sich Nagelsmann am Montagabend. Wenn in Belfast die Partie gegen Nordirland ansteht (20.45 Uhr, RTL), werden der deutschen Elf ähnliche Qualitäten wie gegen Luxemburg abverlangt. Dass die Gastgeber gegen den vierfachen Weltmeister alles in die Waagschale werfen, ist unstrittig – die DFB-Auswahl muss erneut bereit sein, das zu tun. „Das ist schon eine Mannschaft, die gallig ist. Dann in Belfast mit den Fans, die sehr emotional sind. Das wird noch mal eine andere Hausnummer als heute“, warnte Nagelsmann am Freitagabend.

Deshalb dürfte – wie gegen Luxemburg – wieder Joshua Kimmich auf die rechte Seite der Abwehrkette wandern. Nagelsmanns Versuch, den Kapitän auf seiner Lieblingsposition im zentralen Mittelfeld aufzubieten, scheint beendet. Auch körperlich werden die Nordiren sich der deutschen Auswahl nochmals mehr entgegenstellen, als dies Luxemburg getan hatte. Einen Beleg für ihre Stärke lieferten die Nordiren am Freitagabend im Parallelspiel der deutschen Mannschaft: Weil sie ihre Partie gegen die Slowakei gewannen, kommen nun diese beiden Teams ebenso wie Deutschland auf sechs Punkte. Weil die DFB-Elf die beste Tordifferenz aufweist, ist Deutschland Tabellenführer und würde nach derzeitigem Stand direkt für die WM in den USA, Mexiko und Kanada qualifiziert sein.

Icon vergrößern Nordirlands Trainer Michael O'Neill glaubt gegen Deutschland an seine Chance. Foto: Federico Gambarini, dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Nordirlands Trainer Michael O'Neill glaubt gegen Deutschland an seine Chance. Foto: Federico Gambarini, dpa

Nordirland ist in Belfast enorm heimstark: Zuletzt gab es 13:0 Tore und nur Siege

Aber auch die Nordiren wittern angesichts der Konstellation ihre Chance auf einen Coup – und dürften sich gut daran erinnern, dass es beim Hinspiel in Köln lange 1:1 stand. Trainer Michael O‘Neill, der gegen Deutschland sein 100. Länderspiel als Trainer des Landes bestreiten wird, sagte zu der Partie: „Man kann sagen, dass das eine unsere besten Leistungen war, aber ich glaube, da ist noch mehr möglich.“ Was O‘Neill zusätzlich Hoffnung machen dürfte: Im Windsor Park ist Nordirland seit sieben Spielen ungeschlagen. In den fünf Pflichtspielen seit 2023 gab es nur Siege bei einem Torverhältnis von 13:0 – nicht die schlechteste Empfehlung.

Zwei, auf die Nagelsmann in Belfast wieder setzen wird, sind die beiden England-Legionäre Florian Wirtz und Nick Woltemade. Beide wollten gegen Luxemburg ihre Krise im Verein (Wirtz) oder die Flaute in der Nationalmannschaft (Woltemade) vergessen machen – beide scheiterten dabei. Ein Treffer gelang keinem von beiden. Wirtz traf nach einer Stunde zwar den Pfosten, agierte aber weitestgehend unglücklich und hatte Glück, dass er sich nach 32 Minuten beim Foul vom Seid Korac, der ihn mit offener Sohle erwischt hatte, nicht verletzt hatte. Woltemade trifft zwar für Newcastle United schon regelmäßig, hat aber am Freitag auch in seinem fünften A-Länderspiel keinen Treffer erzielt. Ein Zuspiel von Wirtz konnte er nicht verwerten, ein Tor von Serge Gnabry nach drei Minuten gab der Schiedsrichter nicht wegen eines vermeintlichen Handspiels des Ex-Stuttgarters, der aus wenigen Metern angeschossen worden war.

Nagelsmann stärkte beiden Spielern den Rücken: Wirtz sei der Spieler in der Premiere League, der die meisten Torchancen vorbereitet, während es bei Woltemade nur eine Frage der Zeit sei, bis der Knoten platzt. „Er muss einfach weitermachen, dann trifft er.“ Am besten schon am Montagabend,