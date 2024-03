Schwarz-Weiß und Lila-Pink: Das sind die neuen Trikots der Nationalelf

Bei der Heim-EM wird die Nationalelf auch in Pink auflaufen. Ob das Glück bringt?

Zu den Gesetzen der Fußball-Branche gehört es, dass möglichst oft neue Trikots für alle Teams auf den Markt geworfen werden. Schließlich ist jede neu designte Arbeitskleidung auch ein Argument dafür, dem Fan nochmal Geld aus der Tasche zu leiern. Und längst stellen die Werbetexte zu den Trikots eine eigene, etwas wilde Prosa-Form dar. Da wimmelt es von Symbolen (also Pfeilen, Strichen und Vierecken), die „dynamisch“, „aggressiv“ oder „angriffslustig“ wirken sollen. Dazu ist alles mit Bedeutung aufgeladen, jedes Detail steht für die Identifikation mit Stadt, Land oder Fluss.

Deutsche Nationalmannschaft wird bei EM in Trikots in Pink und Lila spielen

Da machen auch die neuen Trikots der deutschen Nationalmannschaft keine Ausnahme, die nun der Öffentlichkeit vorgestellt wurden. Demnach wird das Nagelsmann-Team bei der Heim-EM entweder in einem recht klassischen, schwarz-weißen Shirt auflaufen, das lediglich im Schulterbereich in Schwarz-Rot-Gold gehalten ist – oder in Pink-Lila. Zum ersten Mal in der Geschichte des Verbands wird das Ausweichtrikot in dieser Kombination gehalten sein. Und natürlich sind Pink und Lila ja nicht einfach nur Pink und Lila, sondern sollen „die neue Generation deutscher Fußballfans und die Vielfalt des Landes repräsentieren“, wie der DFB betonte.

Ob das Glück bringt? Die letzte deutsche Mannschaft, die auf ein pinkfarbenes Trikot setzte, war übrigens der Hamburger SV, der einige Jahre lang in der Signalfarbe auflief – und im Sommer 2018 damit aus der Bundesliga abstieg. Seither ist das Pink im Kleiderschrank geblieben und der HSV versucht vergeblich, wieder aufzusteigen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die neuen Trikots der DFB-Elf: Kontroverse Meinungen auf social media

Der neue Anstrich der DFB-Trikots wird in sozialen Medien erwartungsgemäß kontrovovers diskutiert. Comedian und Podcaster Christian Huber ("Gefühlte Fakten") etwa scheint das ungewöhnliche Design zu gefalllen. Mit "Bock3000!" kommentiert er die offizielle Werbung für die Trikots. Auf Twitter, ohnehin ein Kanal der ungeschönten Worte, sind die Reaktionen nicht immer so positiv. Fakt ist aber: Mit neuen Farben hat die deutsche Nationalmannschaft durchaus auch schon positive Erfahrungen gemacht. So führte Jürgen Klinsmann im Vorfeld der WM 2006 rote Trikots als Ausweichshirts ein, um eine aggressive Note hereinzubringen. Mündete alles ins WM-Sommermächen des Jahres 2006, also nicht ganz schlecht.

Das zweite rote Trikot trug die DFB-Auswahl bei der WM 2014 auf - das Ausweichtrikot was geprägt von roten und schwarzen Querstreifen, was laut dem damaligen Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff "Aggressivität und Angrifssfreude" symbolisieren sollte. Ist zwar wieder Marketing-Prosa, aber in eben jenen Shirts wurde Brasilien im Halbfinale mit 7:1 deklassiert. Der Rest ist bekannt - und ähnliches darf sich gerne bei der EM zehn Jahre später wiederholen.

Lesen Sie dazu auch