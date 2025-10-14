„Wundere mich, warum wir das jede Woche diskutieren“ - Nagelsmann sauer nach Sieg

Zur Wahrheit gehört auch … Wird immer wieder dahingefloskelt, wenn es darum geht, Tatsachen, Meinungen oder Bierzeltparolen scheinbar zu relativieren. Zur Wahrheit gehört beispielsweise auch, dass Christian Lindner die FDP vor über einem Jahrzehnt wiederbelebt hatte, ehe er sie im vergangenen Jahr zerlegte. Was auch zur Wahrheit gehört, ist, dass nur ein Bruchteil des Lernstoffs in der Schule für das spätere Leben benötigt wird. Weiterhin gehört auch zur Wahrheit, dass Florian Wirtz schlicht ein wenig Pech hat. Hätte beispielsweise Karim Adeyemi den Ball kurz nach der Pause nach seinem Sololauf einfach ins Tor geschossen, hätte sich Wirtz über einen Assist freuen können. Er hatte den schnellen Dortmunder so einfach wie präzise bedient, auf dass dieser Geschwindigkeit aufnehmen konnte. Doch Adeyemi setzte den Ball am Tor vorbei. Er traf nicht zum 2:0 und so musste die deutsche Nationalmannschaft bis zum Ende um den Sieg bangen und Wirtz musste auf ein weiteres mäßiges Länderspiel zurückblicken.

In England wundern sie sich teilweise schon, was denn mit diesem jungen Deutschen los ist, der für etwa 125 Millionen Euro von Leverkusen nach Liverpool gewechselt ist. Schließlich war der 22-Jährige bislang weder in der Liga noch in der Champions League an einem Treffer direkt beteiligt. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass kein anderer Spieler mehr Chancen in der Premier League vorbereitet als Wirtz. Dass diese dann nicht verwandelt werden, sei schlecht für Wirtz‘ persönliche Statistik, aber „es ist nicht mal ein Drittel der Wahrheit“, sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann, der in der Schule offensichtlich ein Faible für Mathematik entdeckt hatte. Die kann man im späteren Leben schon mal gebrauchen.

Zum Beispiel, um zu berechnen, wie gut die Chancen stehen, dass sich die deutsche Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr qualifiziert. Unabhängige Schätzungen haben ergeben, dass die Chancen dafür besser stehen als zu Beginn der Qualifikation, als sich das Team bei der Niederlage gegen die Slowakei einen reichlich indisponierten Auftritt leistete.

Im tosenden Stadion von Belfast hingegen zeigte die deutsche Mannschaft am Montagabend, dass sie sehr wohl resilient auftreten kann. Zu Wahrheit gehört, dass Sportreporter damit klarmachen wollen, dass sie ein Fremdwort für „Widerstandsfähigkeit“ beherrschen und nicht zögern, es zu verwenden, wann immer für ein Team nicht alles nach Wunsch läuft. Gegen die Nordiren beispielsweise lief das Spiel nur mäßig für die Deutschen. Der Gegner verbarrikadierte geschickt den eigenen Strafraum und schickte immer wieder mit weiten Bällen gar nicht mal so nette Grüße an die deutsche Abwehrreihe. Das Team von Nagelsmann wehrte sich auf die bestmögliche Weise. Es schickte selbst einen als Eckball verpackten hohen Ball vor das gegnerische Tor, wo Nick Woltemade mit der Schulter seinen ersten Länderspieltreffer erzielte (31.).

Die Nordiren dachten gar nicht daran, danach ihre Herangehensweise zu ändern und flankten, wann immer es ging, das Spielgerät hoch und weit in Richtung des von Oliver Baumann gehüteten Tores. Der konnte sich tatsächlich noch kurz vor Schluss auszeichnen, als er einen Schuss von Callum Marshall entschärfte (88.) und somit hoffen durfte, dass die Diskussionen um eine Rückkehr von Manuel Neuer verstummen würden. Taten sie aber vorerst nicht.

Julian Nagelsmann ärgert sich über Neuer-Diskussion

Als Nagelsmann nach dem Spiel auf die Thematik angesprochen wurde, reagierte er nur bedingt erfreut: „In den letzten zehn Spielen haben wir keines verloren, weil wir einen schlechten Torhüter drin hatten. Wir haben aktuell kein Torwartproblem.“ Die Diskussion sei für keinen von Vorteil. „Ich glaube, auch nicht für Manu. Für die Ruhe, die er bei Bayern braucht für seine zweifelsfrei guten Leistungen. Meines Wissens ist Manu auch zurückgetreten. Ich wundere mich, warum wir das jede Woche drei Stunden diskutieren“, ergänzte Nagelsmann. Aller Wahrscheinlichkeit nach, weil viele Fans Neuer für den besten deutschen Torhüter halten und zur Wahrheit gehört auch, dass in Thomas Kroth der Berater von Neuer die Diskussion vor einem Monat erst entfacht hatte. „Wenn Manuel gesund ist und gefragt würde – dann wird er sicher nicht Nein sagen“, sagte er zu einer möglichen DFB-Rückkehr.

Neuer wird eher nicht bei der WM spielen. Anders als wohl Kai Havertz oder Jamal Musiala, die wohl im Frühjahr auf das Spielfeld zurückkehren. Dann können sie mit Wirtz eine wunderbare Offensive bilden. Zur Wahrheit gehört nämlich auch, dass die deutsche Nationalmannschaft dann wahrscheinlich einen Fußball spielt, der nicht mehr von Ecken-Schultern-Toren abhängig ist.