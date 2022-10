Vorläufiger WM-Kader: Flick benennt offenbar Khedira, Moukoko und Füllkrug

Laut einem Bericht der Bild steht der vorläufige, 44 Spieler fassende Kader der Nationalmannschaft für die WM fest. Welche Überraschungen es demnach gibt.

Die WM in Katar ist in vielerlei Hinsicht besonders. Was auch anders ist als bei vorherigen Turnieren: Im Vorfeld des Turniers müssen die Nationaltrainer einen vorläufigen Kader bekannt geben. Diese bis zu 55 Kicker umfassende Auswahl muss dann bis zur endgültigen Kadernominerung auf 26 Spieler reduziert werden. Bedeutet: Wer nicht auf der vorläufigen Liste steht, wird auch nicht zur WM fahren.

Die Bild will nun erfahren haben, für welche 44 Spieler sich Bundestrainer Hansi Flick in seiner vorläufigen Liste entschieden hat. Kleine Überraschungen: Darauf befinden sich der WM-Finaltorschütze von 2014, Mario Götze, ebenso wie die Union-Spieler Robin Knoche und Rani Khedira. Auch die Stürmer Niclas Füllkrug (Werder Bremen) und Youssoufa Moukoko ( Borussia Dortmund) sind dabei.

Mergin Berisha traf vom Elfmeterpunkt zum 1:0 gegen Leipzig. Foto: Stefan Puchner, dpa

Mergim Berisha vom FC Augsburg fehlt in der Auflistung

Zumindest nicht in dem 44 Mann fassenden Kader steht etwa Mergim Berisha vom FC Augsburg, für den sich Geschäftsführer Stefan Reuter und TV-Experte Dietmar Hamann stark gemacht hatten. Ob Berisha aber einen der weiteren elf Plätze besetzt, ist offen.

Die 44 Namen des laut Bild vorläufigen Aufgebots im Überblick:

Tor: Manuel Neuer ( FC Bayern), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Bernd Leno (FC Fulham), Oliver Baumann (TSG Hoffenheim)

Abwehr: Benjamin Henrichs (RB Leipzig), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Niklas Süle (Borussia Dortmund), Matthias Ginter (SC Freiburg), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Robin Gosens (Inter Mailand), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Robin Koch (Leeds United), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Robin Knoche (Union Berlin), Christian Günter (SC Freiburg), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Luca Netz (Borussia Mönchengladbach), Thilo Kehrer (West Ham United)

Mittelfeld: Joshua Kimmich (FC Bayern), Leon Goretzka (FC Bayern), Ilkay Gündogan (Manchester City), Jamal Musiala (FC Bayern), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Serge Gnabry (FC Bayern), Leroy Sané (FC Bayern), Thomas Müller (FC Bayern), Marco Reus (Borussia Dortmund), Christoph Kramer (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg), Julian Weigl (Borussia Mönchengladbach),Emre Can (Borussia Dortmund), Anton Stach (Mainz), Rani Khedira (Union Berlin)

Sturm: Timo Werner (RB Leipzig), Kai Havertz (FC Chelsea), Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Lukas Nmecha (VfL Wolfsburg), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund)