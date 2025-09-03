Warum der WM-Titel für die Nationalmannschaft das Ziel ist

Los ging es bei Anton Schmaus. Der Koch der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat in Regensburg ein Restaurant. Auf dem Weg nach Herzogenaurach gönnten sich die Trainer und das Team hinter dem Team am Sonntag noch ein gutes Essen. Julian Nagelsmann war bei Schmaus dabei, ebenso Sportdirektor Rudi Völler und Geschäftsführer Andreas Rettig. Von dort aus ging es gemeinsam weiter nach Herzogenaurach, wo sich die Mannschaft am Montag traf. Einstimmen auf die WM-Qualifikation.

Nagelsmann hat sich akribisch vorbereitet. Soll doch am Ende nicht nur die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in einem Jahr stehen. Vor den Toren New Yorks möchte die deutsche Mannschaft im Idealfall den Titel feiern. Am 19. Juli 2026 hätte sie dazu die Gelegenheit, im MetLife Stadium von New Jersey wartet das Finale des Turniers in den USA, Mexiko und Kanada. Ernsthaftes Ziel oder Träumerei?

Zuletzt hatte sich Nagelsmann in eine Hütte in den Allgäuer Alpen zurückgezogen. Mit seinen engsten Vertrauten arbeitete der Bundestrainer an Strategie und Taktik. Er will sich und der Welt beweisen, dass die Sommer-Diskussionen um eine mögliche Titeltauglichkeit umsonst geführt wurden. Mit Beginn der Qualifikation am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD) in der Slowakei will er demonstrieren, dass seine Elf sehr wohl zu den Favoriten zu zählen sei. „Ich finde, das Ziel auszurufen, Weltmeister werden zu wollen, ist jetzt nicht arrogant oder nicht demütig genug. Sondern ich glaube, das ist ganz normal“, sagte Nagelsmann.

Nagelsmann hofft auf Dominanz seiner Mannschaft

Sechs Partien stehen in der WM-Qualifikation an, der härteste Gegner dürfte zum Anfang mit der Slowakei in Bratislava warten. Nordirland und Luxemburg sind die weiteren Kontrahenten, die sich nicht als zu hohe Hürden erweisen sollten. „Ich habe schon den Anspruch, dass wir da mit einer guten Dominanz durchgehen“, sagte der Bundestrainer, wobei bei ihm zuletzt häufig die Betonung auf Dominanz liegt. Die muss sich nicht zwingend im Ergebnis, sondern vielmehr in der Art und Weise spiegeln. „Ich will keine Zweifel innerhalb der Spiele lassen“, sagte Nagelsmann.

Zweifel aber gab es in diesem Jahr bereits einige. Das 3:3 im März gegen Italien sorgte ebenso für Ernüchterung wie das 1:2 gegen Portugal im Endturnier der Nations League im Juni. Weil die deutsche Mannschaft mögliche Siege gegen Topteams verpasste. Weil Reife und Stabilität fehlten. Die aber wird es brauchen, um in einem Jahr als ernsthafter Titelkandidat akzeptiert zu werden.

23 Spieler hat Nagelsmann für die anstehenden Aufgaben nominiert. Alle 23 waren am Mittwoch beim Abschlusstraining in Herzogenaurach dabei. Auch die Neulinge Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt), Paul Nebel (Mainz) und Finn Dahmen (FC Augsburg). Für sie wird es in erster Linie darum gehen, Erfahrungen zu sammeln. Collins andererseits könnte recht schnell auf der rechten Außenbahn gebraucht werden.

Rund 1000 Fans begleiten die Mannschaft

Am Mittwochnachmittag flog die Mannschaft von Nürnberg nach Bratislava. Etwas mehr als 1000 deutsche Fans werden die Nationalelf in der Hauptstadt der Slowakei unterstützen. Dort hatte vor wenigen Wochen ein anderes deutsches Team beinahe einen großen Triumph gefeiert. Die U21 erreichte bei der EM das Finale, verlor dort allerdings. Mit sechs Treffern war Nick Woltemade der beste Angreifer des Turniers. Der ehemalige Stuttgarter, dessen Weg in diesem Sommer für 85 Millionen Euro vom VfB zu Newcastle United führte, gehört jetzt zu Nagelsmanns Elf.

Der Bundestrainer ist in seinem dritten Jahr beim DFB. Neuling ist er somit längst keiner mehr, die Messlatte liegt hoch. Weil er selbst eifrig daran mitwirkt, dass eine gewisse Höhe nicht unterschritten wird. Weil er selbstbewusst auftritt. Weil er Ziele hat. Seine Punkteschnitt aber reicht mit 1,83 Zählern nach 23 Partien gerade mal zu Rang zehn unter zwölf Bundestrainern.

Nagelsmann fehlen zum Auftakt der Qualifikation viele Stammkräfte. Jamal Musiala, Marc-André ter Stegen, Kai Havertz oder Nico Schlotterbeck. Der Bundestrainer ist zu Umstellungen genötigt. Verraten hat er bereits, dass er Joshua Kimmich von der Position als rechter Außenverteidiger ins defensive Mittelfeld schieben wird. Womöglich mit Leon Goretzka und Angelo Stiller an seiner Seite. Es wird darum gehen, das Zentrum zu stärken. Im Tor wird Oliver Baumann sich bewähren dürfen, womöglich aber nur bis zu einer Rückkehr von ter Stegen. Der allerdings muss erstens wieder gesund werden und zweitens Stammkraft bei seinem Klub. Beim FC Barcelona ist da momentan die Wahrscheinlichkeit nicht sehr hoch.