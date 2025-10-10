Basketball-Trainer Mumbru muss länger im Krankenhaus bleiben

Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru muss nach seiner Bauchspeicheldrüsenentzündung noch etwas mehr als eine Woche in einem Krankenhaus in Barcelona bleiben - und damit länger als ursprünglich geplant. Einen entsprechenden Bericht der spanischen Sportzeitung «Mundo Deportivo» bestätigte der Deutsche Basketball Bund (DBB) der Deutschen Presse-Agentur. Der Verband plant aber weiter mit einer Rückkehr des Cheftrainers für die WM-Qualifikationsspiele, die ab Ende November beginnen.

Mumbru war am 15. September - einen Tag nach dem erfolgreichen EM-Finale in Riga - nach Spanien gereist, um sich in seinem Heimatland behandeln zu lassen. «Ich muss insgesamt drei Wochen in der Klinik bleiben, um mich richtig zu erholen. Das ist schon hart», hatte Mumbru wenige Tage nach seiner Einlieferung der «Bild» gesagt.

Bericht: Mumbru hat viel Gewicht verloren

Laut «Mundo Deportivo» habe der 46 Jahre alte Coach deutlich an Körpergewicht verloren. Auch nach dem Krankenhausaufenthalt soll sich Mumbru erholen, bevor es am 28. November zum Quali-Auftakt in Neu-Ulm gegen Israel geht.

Der Chefcoach hatte die komplette EM-Vorrunde krankheitsbedingt verpasst, sein Assistent Alan Ibrahimagic übernahm. Als Mumbru im Achtelfinale den Schritt zurück an die Seitenlinie wagte, war dem Ex-Profi die Erschöpfung deutlich anzusehen. Er übergab das Coaching wieder an Ibrahimagic.