Achtelfinal-Aus für Topfavorit Serbien bei Basketball-EM

Topfavorit Serbien ist bei der Basketball-EM völlig überraschend im Achtelfinale ausgeschieden. Das Team des früheren Bundestrainers Svetislav Pesic verlor in Riga gegen Finnland mit 86:92 (48:44) und verpasste damit den Einzug ins Viertelfinale. Der Vize-Weltmeister war als großer Gold-Kandidat in das Turnier gestartet. Doch auch 33 Punkte von NBA-Superstar Nikola Jokic konnten das Aus gegen starke Finnen nicht verhindern. Lauri Markkanen glänzte beim Co-Gastgeber der Europameisterschaft mit 29 Zählern.

Serbien wäre ein möglicher Gegner von Deutschland im Halbfinale gewesen. Das deutsche Team hatte zuvor sein Achtelfinale gegen Portugal mit 85:58 gewonnen. Der Weltmeister bekommt es nun im Viertelfinale entweder mit Italien oder Slowenien zu tun.

Das Aus kam auch für Endrunden-Gastgeber Lettland. Die Letten mussten sich Litauen mit 79:88 geschlagen geben. Im Viertelfinale steht zudem die Türkei, die beim 85:79 gegen Schweden aber große Mühe hatte.