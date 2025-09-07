Nächster Mitfavorit raus: Frankreich patzt gegen Georgien

Bei der Basketball-EM hat es den nächsten Mitfavoriten erwischt. Nach Titelverteidiger Spanien und Vize-Weltmeister Serbien ist auch Frankreich ausgeschieden. Der Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele 2024 verlor in Riga sein Achtelfinale gegen Außenseiter Georgien mit 70:80 (37:38) und verpasste damit den Einzug ins Viertelfinale der Europameisterschaft.
Dort trifft nun Georgien auf Finnland. Die Finnen hatten am Samstag sensationell Topfavorit Serbien um NBA-Superstar Nikola Jokic mit 92:86 ausgeschaltet. Spanien, EM-Champion 2022 in Deutschland, war bereits in der Vorrunde ausgeschieden.
Die Franzosen, bei denen Superstar Victor Wembanyama in diesem Sommer pausiert, zeigten eine enttäuschende Leistung. Der Sieger des Außenseiter-Duells Finnland gegen Georgien könnte im Halbfinale auf Deutschland treffen. Der Weltmeister bekommt es zuvor im Viertelfinale mit Italien oder Slowenien zu tun.
