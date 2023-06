Übertragung: Diese TV-Sender und Streams zeigen die Nations League 2023

Die Nations League 2022 live im TV und Stream: Welche Sender die Spiele im Fernsehen übertragen, welche Streams online geboten sind und alle Informationen zu den Sendezeiten.

Wer überträgt die Nations League 2022/2023 live im Free-TV oder online im kostenlosen Live-Stream? Ob ARD, ZDF oder Eurosport 1 die TV-Rechte halten oder ob Fußball-Fans auf Sky, DAZN oder JOYN+ zurückgreifen müssen, klärt dieser Artikel. Alle Sendezeiten, wann Sie einschalten müssen, um Deutschland live bei der Nations League 2022 zu sehen, und wann das Finale läuft, entnehmen Sie unserem TV-Kalender.

Nations League 2022/23 im Free-TV bei ARD, ZDF, Eurosport?

Die Nations League 2022/23 hat am 2. Juni 2022 mit dem ersten Spieltag der Gruppenphase begonnen. Mit dabei sind alle 55 UEFA Mitgliedsverbände und somit auch die deutsche Herren-Nationalmannschaft des DFB. Spiele mit deutscher, schweizer und österreichischer Beteiligung werden von den jeweiligen öffentlich-rechtlichen Sendern und teilweise von RTL live übertragen. Diese Spiele der Nations League 2022 laufen also im Free-TV. Die anstehenden Spiele der Endrunde wird es voraussichtlich nicht im Free-TV zu sehen geben, sondern wie alle anderen Spiele der Nations League 2022/2023 exklusiv bei DAZN.

Kostenlose Live-Streams: So können Sie die Nations League 2022/23 online schauen

Der Großteil der Spiele der Nations League 2022/2023 lief im Live-Stream auf der Sport-Streamingplattform DAZN. Spiele, die von ARD bzw. ZDF übertragen werden, werden parallel auch online im kostenlosen Live-Stream der jeweiligen Mediathek gezeigt. In der Endrunde übernimmt DAZN die Übertragung - ob auch ZDF, ARD oder RTL das Halbfinale, das Finale und das Spiel um Platz zeigen, ist derzeit noch nicht bekannt.

Sendeplan der Nations League 2022/2023: Welches Spiel läuft wann live?

Die Spiele der Gruppenphase der Nations League 2022/2023 finden im Zeitraum vom 2. bis 14. Juni 2022 und vom 22. bis 27. September 2022 statt. Die Halbfinals in der Endrunde finden am 14. Juni 2023 statt, Finale und Spiel um Platz drei steigen am 18. Juni 2023. Die Play-outs sind am 21., 23., 24. und 26. März 2024 angesetzt.

Das ist der TV-Kalender für die Live-Übertragung der Nations League 2022/2023 nach aktuellem Stand:

Datum Uhrzeit Liga A Spiele Sender/Stream 02.06.2022 20.45 Uhr Tschechische Republik - Schweiz DAZN (in der Schweiz auf SRF 2)



Spanien - Portugal DAZN 03.06.2022 20.45 Uhr Kroatien - Österreich DAZN (in Österreich auf ORF 1)



Frankreich - Dänemark DAZN 04.06.2022 18 Uhr Ungarn - England DAZN

20.45 Uhr Italien - Deutschland RTL 05.06.2022 20.45 Uhr Tschechische Republik - Spanien DAZN



Portugal - Schweiz DAZN (in der Schweiz auf SRF 2) 06.06.2022 20.45 Uhr Österreich - Dänemark DAZN (in Österreich auf ORF 1)



Kroatien - Frankreich DAZN 07.06.2022 20.45 Uhr Deutschland - England ZDF



Italien - Ungarn DAZN 09.06.2022 20.45 Uhr Portugal - Tschechische Republik DAZN



Schweiz - Spanien DAZN (in der Schweiz auf SRF 2) 10.06.2022 20.45 Uhr Österreich - Frankreich DAZN (in Österreich auf ORF 1)



Dänemark - Kroatien DAZN 11.06.2022 20.45 Uhr England - Italien DAZN



Ungarn - Deutschland RTL 12.06.2022 20.45 Uhr Spanien - Tschechische Republik DAZN



Schweiz - Portugal DAZN (in der Schweiz auf SRF 2) 13.06.2022 20.45 Uhr Dänemark - Österreich DAZN (in Österreich auf ORF 1)



Frankreich - Kroatien DAZN 14.06.2022 20.45 Uhr England - Ungarn DAZN



Deutschland - Italien ZDF, Puls 24 22.09.2022 20.45 Uhr Kroatien - Dänemark DAZN



Frankreich - Österreich DAZN (in Österreich auf ORF 1) 23.09.2022 20.45 Uhr Deutschland - Ungarn ARD/ZDF/RTL (noch unklar)



Italien - England DAZN 24.09.2022 20.45 Uhr Tschechische Republik - Portugal DAZN



Spanien - Schweiz DAZN (in der Schweiz auf SRF 2) 25.09.2022 20.45 Uhr Österreich - Kroatien DAZN (in Österreich auf ORF 1)



Dänemark - Frankreich DAZN 26.09.2022 20.45 Uhr England - Deutschland RTL



Ungarn - Italien DAZN 27.09.2022 20.45 Uhr Portugal - Spanien DAZN



Schweiz - Tschechische Republik DAZN (in der Schweiz auf SRF 2) 14.06.2023 20.45 Uhr Niederlande - Kroatien DAZN

20.45 Uhr Spanien - Italienn DAZN 18.06.2023 15.00 Uhr Spiel um Platz 3 DAZN

20.45 Uhr Finale DAZN

Die wichtigsten Infos zur UEFA Nations League 2022/2023

Die Nations League 2022/2023 ist die dritte Ausgabe des neuen UEFA Nationen-Turniers. Die Ergebnisse haben Einfluss auf die Qualifikationen zu Europa- und Weltmeisterschaften. Das sind die wichtigsten Fakten zur Nations League:

Alle 55 Mitgliederverbände der UEFA treten an. Sie sind aufgeteilt in vier Ligen (A, B, C, D) mit je vier Gruppen à vier Teams. Ausnahme ist die Liga D mit zwei Gruppen à drei bzw. zwei Teams.

treten an. Sie sind aufgeteilt in mit je vier Gruppen à vier Teams. Ausnahme ist die Liga D mit zwei Gruppen à drei bzw. zwei Teams. Welche Mannschaft in welcher Liga spielt, hängt von der Abschlusstabelle der letzten Nations League 2020/2021 ab.

der letzten 2020/2021 ab. Die Gruppenauslosung erfolgte am 16. Dezember 2021. Welche Mannschaft in welchem Lostopf steckt, entscheidet ebenfalls die Abschlusstabelle.

erfolgte am 16. Dezember 2021. Welche Mannschaft in welchem Lostopf steckt, entscheidet ebenfalls die Abschlusstabelle. In der Gruppenphase spielen alle Mannschaften gegen ihre Gruppengegner jeweils ein Hin- und Rückspiel.

spielen alle Mannschaften gegen ihre Gruppengegner jeweils ein Hin- und Rückspiel. Gespielt wird um Punkte . Ein Sieg bringt drei Punkte, ein Unentschieden bringt einen Punkt.

. Ein Sieg bringt drei Punkte, ein Unentschieden bringt einen Punkt. Nach der Gruppenphase steigen die vier Gruppensieger aus Liga A in die Endrunde auf. Die Gruppensieger der Gruppen B, C und D steigen in die nächsthöhere Liga auf. Die Gruppenletzten steigen jeweils eine Liga ab.

steigen die vier Gruppensieger aus Liga A in die auf. Die Gruppensieger der Gruppen B, C und D steigen in die nächsthöhere Liga auf. Die Gruppenletzten steigen jeweils eine Liga ab. Wer in Liga D spielt, entscheiden die Play-outs , in denen die Gruppenverlierer aus Gruppe D gegen die Gruppenverlierer aus Gruppe C spielen.

, in denen die Gruppenverlierer aus Gruppe D gegen die Gruppenverlierer aus Gruppe C spielen. Am Ende der Gruppenphase entsteht eine Abschlusstabelle , die über die Qualifikationsgruppen der UEFA für Europa- und Weltmeisterschaften den Ausschlag gibt.

entsteht eine , die über die Qualifikationsgruppen der für Europa- und Weltmeisterschaften den Ausschlag gibt. Der Sieger der Nations League erhält den Wanderpokal und ca. 7,5 Millionen Euro Preisgeld.