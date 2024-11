Nations League 24/25: Spielplan und Übertragung im TV oder Stream

Die UEFA Nations League wurde 2018/19 zum ersten Mal ausgetragen. Sie soll laut UEFA die Freundschaftsspiele der 55 Mitgliedsverbände durch Pflichtspiele ersetzen und es den teilnehmenden Nationalteams außerdem ermöglichen, sich abseits der Qualifikationsturniere für Welt- und Europameisterschaften zu qualifizieren. Länderspiele außerhalb dieser großen Turniere sollen so wieder attraktiver werden. Innerhalb der Nations League gibt es vier Ligen A - D, wobei Liga A die höchste Spielklasse der Nationenliga darstellt.

Die deutsche Nationalmannschaft startet in Gruppe A3 in die Saison 24/25 und trifft dort auf Ungarn, die Niederlande und Bosnien Herzegowina. Wann spielt Deutschland in der Nations League? Wie sieht der Spielplan aus und wo kann man das Turnier live im TV und Stream verfolgen? Antworten auf diese Fragen und alle Infos haben wir hier für Sie.

Deutschland in der Nations League 24/25: Wann spielt das DFB-Team?

Die ersten Spiele der Nations League 24/25 fanden am 5. September 2024 statt. Für das deutsche Nationalteam um Trainer Nagelsmann wurde es erst am 7. September ernst. Da traf die DFB-Elf auf Ungarn, wenige Tage später dann auf die Niederlande. In der Gruppenphase muss jede Mannschaft jeweils ein Hin- und ein Rückspiel gegen jedes andere Team der Gruppe absolvieren. Daraus ergibt sich folgender Spielplan für die deutsche Nationalmannschaft:

07. September 2024, 20.45 Uhr: Deutschland - Ungarn ( ZDF )

10. September 2024, 20.45 Uhr: Niederlande - Deutschland ( RTL )

11. Oktober 2024, 20.45 Uhr: Bosnien-Herzegowina - Deutschland ( RTL )

14. Oktober 2024, 20.45 Uhr: Deutschland - Niederlande ( ZDF )

16. November 2024, 20.45 Uhr: Deutschland - Bosnien-Herzegowina (RTL)

19. November 2024, 20.45 Uhr: Ungarn - Deutschland ( ZDF )

Nations League 24/25: Spielplan und Termine

Eine komplette Liste mit allen Terminen der Gruppenphase finden Sie hier:

Übertragung der Nations League 24/25 live im TV und Stream: Wo kann man die Spiele live verfolgen?

Für die Übertragung der Deutschland-Spiele in der Nations League sind ARD, ZDF und RTL zuständig. Alle Partien des DFB-Teams gibt es somit kostenlos im Free-TV zu sehen. Wenn Sie aber ausnahmslos alle Spiele der Nations League in voller Länge sehen möchten, kommen Sie um ein DAZN-Abo nicht herum. Der Streaming-Dienst zeigt abgesehen von den Deutschland-Spielen alle Partien live.

Mitte September fanden laut Spielplan der Champions League 24/25 auch die ersten Partien in der Spitzenklasse des europäischen Fußballs statt. Auch die Auslosung der Teams in der Gruppenphase der Europa League ist abgeschlossen und der EL-Spielplan für die Saison 24/25 steht fest. Falls Sie den heimischen Fußball bevorzugen: Die Bundesliga-Saison 24/25 hat am 23. August 2024 begonnen.