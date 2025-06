Deutsche Volleyballerinnen gewinnen Fünf-Satz-Krimi

Die deutschen Volleyballerinnen haben sich in der Nationenliga mit Comeback-Qualitäten den nächsten Sieg geholt. Das Team des neuen Bundestrainers Giulio Cesare Bregoli gewann in Belgrad 3:2 (25:23, 17:25, 25:27, 30:28, 15:11) gegen Frankreich.

Trotz einiger Fehler konnte das DVV-Team den ersten Satz gewinnen, danach nutzten die Französinnen das besser aus. Es entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der die Auswahl von Bregoli im vierten Satz am Rande der Niederlage stand, sich am Ende aber vor allem dank ihres starken Blockspiels durchsetzte. Die Deutschen hatten in der ersten Woche in Brasilien zwei Partien gewonnen und zwei nur knapp im Tiebreak verloren.

Besten Acht kommen in die K.o.-Runde

Im nächsten Spiel bekommen es die Deutschen am Donnerstagabend (20.00 Uhr/Stream vom ZDF) mit Gastgeber und Weltmeister Serbien zu tun. Die Nationenliga dürfte den deutschen Frauen vor allem dazu dienen, Form und Selbstbewusstsein für die Weltmeisterschaft ab Ende August in Thailand aufzubauen. Zwischen den Turnieren steht noch die EM-Qualifikation an.

In der Nationenliga bestreiten die 18 besten Teams der Welt bei Männern und Frauen je zwölf Gruppenspiele an drei verschiedenen Spielorten. Die besten acht kommen in die K.o.-Runde.

Das deutsche Team gewann trotz eines Rückstandes noch 3:2 gegen die Französinnen. Foto: volleyballworld/DVV/dpa