Nations League der Frauen: Deutschland - Island live im Free-TV und Stream

Die DFB-Frauen spielen in der Nations League gegen Island. Hier erfahren Sie alles rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung des Spiels im TV und Stream.

Zum ersten Mal veranstaltet die UEFA die Nations League auch für den Frauenfußball. Das ist die Gelegenheit für die DFB-Spielerinnen, wieder einige Erfolge einzufahren. Denn bei der vergangenen WM in Australien und Neuseeland musste das Team das schlechteste Ergebnis einer WM in seiner Geschichte hinnehmen. Bereits in der Vorrunde schied die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg aus dem Turnier aus.

Bis zur Europameisterschaft 2025 ist es zwar noch eine Weile hin. Aber die Nations League bietet schon jetzt die Chance, wieder in Bestform zu kommen. Das Spiel gegen Island ist dabei vor allem für die Moral der Mannschaft wichtig.

Wann findet das Spiel Deutschland - Island statt? Wird es live im TV und Stream übertragen? Die Antworten darauf finden Sie hier.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Nations League der Frauen: Termin und Uhrzeit des Spiels Deutschland - Island

Das Spiel Deutschland - Island findet am zweiten Spieltag der Nations League der Frauen am Dienstag, dem 26. September, statt. Gespielt wird am frühen Abend, Anpfiff ist um 18.15 Uhr. Die DFB-Spielerinnen empfangen die Isländerinnen dabei im Vonovia Ruhrstadion, dem Heimatstadion des VfL Bochum.

Deutschland gegen Island in der Nations League der Frauen: Übertragung des Spiels live im TV und Stream

Im Männerfußball ist den öffentlich-rechtlichen Sendern die Vorrangstellung bei der Übertragung schon lange entglitten. Nicht so jedoch beim Frauenfußball. Hier zeigen die Sender ARD und ZDF regelmäßig als einzige Kanäle die Spiele der deutschen Nationalmannschaft live im TV und Stream. So auch wieder beim Spiel Deutschland gegen Island in der Nations League der Frauen. Nachdem das Auftaktspiel Dänemark - Deutschland bereits von der ARD gezeigt wurde, ist nun das ZDF am Zug. Die Partie wird im Zweiten Deutschen Fernsehen ab 17.55 Uhr live im TV übertragen.

Daneben gibt es selbstverständlich auch noch die Option, das Spiel Deutschland gegen Island im Livestream zu sehen. Im ZDF-Stream steht das Spiel der Nations League der Frauen ebenfalls allen kostenlos zur Verfügung.

Hier haben wir Ihnen noch einmal alle wichtigen Infos rund um die Partie Deutschland - Island in der Nations League der Frauen zusammengestellt:

Spiel: Deutschland - Island , Nations League der Frauen, 2. Spieltag

- , der Frauen, 2. Spieltag Datum: Dienstag, 26. September 2023

Dienstag, 26. September 2023 Uhrzeit : 18.15 Uhr

18.15 Uhr Ort: Vonovia Ruhrstadion , Bochum

, Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Stream: ZDF

Deutschland vs. Island: Bisherige Bilanz des Länderspiels

Die Bilanz zwischen den DFB-Kickerinnen und ihren Gegnern aus Island spricht Bände: Insgesamt hat die deutsche Nationalmannschaft 15 Mal gegen Island gewonnen und nur ein einziges Mal verloren. Unter den Siegen befinden sich Spiele wie das 8:0 von 1996 oder ein Testspielsieg mit 5:0 aus dem Jahr 2014. Allerdings ist die einzige Niederlage der deutschen Fußballerinnen gegen Island noch nicht so lange her. In der WM-Qualifikation 2017 gelang den Isländerinnen damals mit 3:2 der Sieg. Doch trotz der momentanen Lage der Nationalmannschaft scheint ein weiterer Sieg Islands, zumindest der bisherigen Bilanz des Länderspiels nach, eher unwahrscheinlich.