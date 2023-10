Nations League der Frauen heute: Deutschland - Wales live im Free-TV und Stream

In der Women's Nations League trifft Deutschland heute auf Wales. Hier erfahren Sie alles rund um Termin und Live-Übertragung der Partie im TV und Stream.

Die deutsche Nationalmannschaft im Frauen-Fußball hatte es in der letzten Zeit nicht leicht. Bei der vergangenen WM etwa schied die Mannschaft bereits in der Vorrunde aus. Die Women's Nations League bietet nun die Chance, wieder zu alter Stärke zurückzufinden. Dafür muss es die Mannschaft von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch diesmal jedoch aus der Gruppenphase heraus schaffen.

Bislang ist dieses Ziel für die deutschen Fußballerinnen noch erreichbar. Zwar haben sie gleich am ersten Spieltag gegen Dänemark eine Niederlage einstecken müssen, doch danach konnten sie gegen Island mit 4:0 einen klaren Sieg einholen. Damit sind sie nun hinter Dänemark Gruppenzweiter, bei einem Sieg gegen Wales wäre diese Position gefestigt und sie könnten sogar noch auf den Gruppensieg hoffen.

Wann findet das Spiel Deutschland - Wales statt? Wird es auch live im TV und Stream gezeigt? Alle Infos rund um das nächste Spiel der Deutschen in der Women's Nations League finden Sie hier.

Deutschland - Wales: Termin und Uhrzeit des Spiels in der Women's Nations League

Deutschland spielt in Gruppe 3 der Liga A, gemeinsam mit Island, Dänemark und Wales. An den ersten beiden Spieltagen haben sich die deutschen Fußballerinnen bereits mit den Mannschaften aus Dänemark und Island gemessen. Dementsprechend folgt das Spiel Deutschland - Wales nun am dritten Spieltag. Der Termin der Partie ist der 27. Oktober. Anpfiff ist um 17.45 Uhr in der PreZero Arena des TSG 1899 Hoffenheim.

Übertragung von Deutschland gegen Wales - Die Women's Nations League im TV und Stream

Einige Spiele der Women's Nations League werden im Free-TV gezeigt. Auch das Spiel Deutschland gegen Wales gehört dazu. Die Partie wird ab 17.35 Uhr live in der ARD übertragen. Im Gegensatz zu den meisten Spielen im Männer-Fußball wird für das Mitverfolgen des Spiels in der Women's Nations League also kein teures Abo bei einem Anbieter wie Sky oder DAZN benötigt.

Das Spiel wird dabei nicht nur im Free-TV gezeigt, sondern auch kostenlos im Stream angeboten. Im ARD-Livestream ist die Partie ebenfalls ab 17.35 Uhr zu sehen.

Hier haben wir Ihnen noch einmal alle wichtigen Infos rund um die Übertragung des Spiels Deutschland gegen Wales zusammengefasst:

Spiel: Deutschland - Wales, Women's Nations League , 3. Spieltag

- Wales, Women's , 3. Spieltag Datum: 27. Oktober 2023

27. Oktober 2023 Uhrzeit: 17.45 Uhr

17.45 Uhr Ort: PreZero Arena, Sinsheim

PreZero Arena, Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Pay-TV: --

-- Übertragung im Live-Stream: ARD

Deutschland vs. Wales: Bilanz der Nationalmannschaften

Wenn es nur auf die bisherige Bilanz der Partie Deutschland - Wales ankommen würde, dann könnten sich die deutschen Spielerinnen entspannt zurücklehnen. Denn von den bislang vier Aufeinandertreffen der Nationalmannschaften, konnte das DFB-Team alle für sich entscheiden. Allerdings liegt das letzte Spiel gegen Wales auch schon einige Jahre zurück.

Die Waliserinnen haben jetzt also die Chance, ein neues Kapitel in der Beziehung der beiden Mannschaften zu schreiben. Die neugegründete Women's Nations League bietet die ideale Bühne dafür.