Deutsche Volleyballer wahren kleine Chance auf K.o.-Runde

Die deutschen Volleyballer haben in der Nationenliga Comeback-Qualitäten bewiesen und eine kleine Chance auf den Einzug ins Viertelfinale gewahrt. Das Team von Bundestrainer Michal Winiarski gewann in Chiba (Japan) eine abwechslungsreiche Partie mit 3:2 (25:22, 22:25, 17:25, 25:15, 15:12) gegen die USA. Es war der fünfte deutsche Sieg im elften Spiel.

Um die K.o.-Runde zu erreichen, muss die DVV-Auswahl ihr letztes Vorrundenspiel am Sonntag (7.30 Uhr deutsche Zeit/ZDF-Stream) gegen Brasilien gewinnen und auf Patzer der Konkurrenz hoffen. Starangreifer Georg Grozer (40), der nach der anstrengenden Club-Saison lange ausgesetzt hatte, kam gegen die Amerikaner zu einigen Einsatzminuten.

In der Volleyball Nations League (VNL) bestreiten die 18 besten Männer- und Frauen-Nationalteams insgesamt zwölf Gruppenspiele an drei unterschiedlichen Austragungsorten. Die VNL dient dem deutschen Team in erster Linie als Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft, die am 12. September auf den Philippinen beginnt.