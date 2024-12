Nächstes großes Fußballturnier soll 2025 in Deutschland entschieden werden

Die Spannung rund um die Nations-League-Endrunde 2025 wächst, denn nach der Fußball-EM in diesem Sommer könnte Deutschland im nächsten Jahr das nächste Highlight bevorstehen.

Wie die französische Le Figaro berichtet, legte sich die UEFA bereits darauf fest, dass der Sieger des Viertelfinalduells zwischen Deutschland und Italien im März kommenden Jahres beim Final-Four-Turnier als Gastgeber fungiert. Eine offizielle Bestätigung wird für kommenden Montag vom UEFA-Exekutivkomitee erwartet.

Nations-League-Endrunde 2025: Deutschland oder Italien als Gastgeber?

Am 20. und 23. März kommt es in der Runde der letzten Acht zum wegweisenden Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und Italien. Für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) wäre es eine Premiere: Bisher hat die Nationalmannschaft in den drei Austragungen der Nations League kein einziges Mal die Endrunde erreicht. Sollte das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann ins Halbfinale einziehen, gelten München und Stuttgart als wahrscheinliche Austragungsorte der Finalspiele.

Dabei soll das Nations-League-Endspiel 2025 laut Bild in der bayerischen Landeshauptstadt stattfinden. Das hätte logistische Vorteile, weil wenige Tage zuvor in München auch das Endspiel der Champions League ausgetragen wird.

UEFA Nations League 2024/25: Weitere Duelle im Viertelfinale

Während Deutschland und Italien um die Gastgeberrolle kämpfen, bleibt Frankreich den Angaben zufolge außen vor. Laut dem Bericht habe das UEFA-Konzept die Franzosen von vornherein nicht berücksichtigt und auch Gegner Kroatien soll nicht der Austragungsort werden.

Weiteres Interesse haben dem Bericht zufolge Portugal und Dänemark, die ein weiteres direktes Duell bestreiten. Diese beiden Länder sollen diesmal jedoch nicht berücksichtigt werden. Das vierte und letzte Nations-League-Viertelfinale bestreiten Spanien und die Niederlande.

Neues Sommermärchen? Nations-League-Endrunde steigt im Juni 2025

Die Entscheidungsspiele der Nations League finden vom 4. bis 8. Juni statt. Neben der Frage nach dem Austragungsort ist vor allem der nächste Titelträger von großer Bedeutung. Die bisherigen Gewinner lauten:

Portugal (2018/19)

Frankreich (2020/21)

Spanien (2022/23)

Bislang konnten also weder Deutschland noch Italien die Trophäe hochhalten. Sollte die Bundesrepublik den Zuschlag erhalten, könnte das Finalturnier mit Heimvorteil und einer großen Bühne für das DFB-Team bestritten werden. Doch auch die „Squadra Azzura“ wird alles daransetzen, die Gastgeberrolle zu sichern und vor heimischem Publikum um den Titel zu kämpfen.