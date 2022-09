"Per Achterbahn nach Katar" – Pressestimmen zu Deutschlands "Wembley-Wahnsinn"

Deutschland verspielt im Klassiker in England einen Prestigesieg, stemmt sich aber auch gegen eine Niederlage. Im Wembley Stadium von London entwickelt sich ein spektakulärer zweiter Durchgang.

Kein Tor in der ersten Halbzeit, sechs im zweiten Durchgang: Deutschland hat zum Abschluss der Nations League ein turbulentes Unentschieden gegen England erlebt. Im Wembley Stadium von London trennte sich die deutsche Nationalmannschaft mit 3:3 (0:0) von den Three Lions. Ilkay Gündogan per Elfmeter (52.) und Kai Havertz (67.) hatten das DFB-Team mit 2:0 in Führung gebracht, Luke Shaw (72.) und Mason Mount (74.) glichen aber per englischem Doppelschlag aus. Als Englands Stürmerstar Harry Kane dann einen Elfmeter verwandelte (83.) sah alles nach einem Heimsieg aus, doch Havertz, der selbst in London beim FC Chelsea spielt, sorgte spät für den Ausgleich (87.).

Sportlich mag die Partie recht unbedeutend gewesen sein. Deutschland konnte den Gruppensieg, den sich Italien schnappte, nicht mehr erreichen. England war bereits vor dem Spiel aus der Nationals League A abgestiegen. Ein Duell der beiden Fußball-Großmächte ist aber nie unbedeutend. Außerdem stellte die Partie eine Art Generalprobe vor der WM 2022 in Katar dar, die am 20. November beginnt. Kein Wunder, dass die Presse in Deutschland und England das spektakuläre Duell ganz genau unter die Lupe nahm.

England - Deutschland in der Nations League: Pressestimmen aus Deutschland

"Deutschland erlebt Wembley-Wahnsinn. Havertz rettet Deutschland. Wilde zweite Halbzeit im Wembley! Deutschland und England trennen sich nach einer unterhaltsamen zweiten Halbzeit Remis. Beide Teams verpassen die Trendwende." – Sport1

"WM-Sorgen nach Wembley-Wahnsinn. Was für ein wildes Wembley-Wechselspiel zwischen WM-Lust und Frust! Deutschland spielt nach 2:0-Führung 3:3 gegen England. Drei Tage nach der Peinlich-Pleite gegen Ungarn (0:1) verabschieden wir uns aus der Nations League. Unser letzter ernsthafter Test vorm WM-Start in 57 Tagen gegen Japan." – Bild

"Per Achterbahn nach Katar. Erst 2:0, dann 2:3, dann 3:3: Die deutsche Nationalmannschaft hinterlässt im vorletzten Spiel vor der WM einen rätselhaften Eindruck. Nach einer wilden zweiten Halbzeit gegen England scheint aus dem Sturm- ein Abwehrproblem geworden zu sein." – Süddeutsche Zeitung

"Nächste deutsche Enttäuschung in Nations League. Drei Treffer der englischen Mannschaft in nur wenigen Minuten zerstören die Hoffnungen der DFB-Auswahl auf ein Erfolgserlebnis vor der Fußball-WM." – FAZ

"Wilde zweite Hälfte: Deutsches Team rettet Remis im Wembley-Stadion. Im finalen Gruppenspiel der Nations League trennten sich England und Deutschland nach einer wilden zweiten Hälfte samt sechs Treffern mit 3:3." – Kicker

"Das also soll guter Fußball sein. Wenn England und Deutschland spielen, ist immer was los – so auch beim 3:3 in Wembley. Aber macht diese Karussellfahrt einem der beiden Schlachtrosse Hoffnung auf die WM?" – Zeit

Nations League: England - Deutschland 3:3 - Pressestimmen aus England

"Zurückgebrüllt! Southgates England kämpft sich nach einem Maguire-Patzer und einem Zwei-Tore-Rückstand zurück und teilt sich die Beute im Sechs-Tore-Krimi gegen Deutschland im Wembley-Stadion." – Daily Mirror

"Pope-Fehler nimmt den Glanz von einem atemberaubenden Comeback." – The Guardian

"Patzer und Lichtblick. Die Three Lions zeigen sich endlich mit einer Torflut in einem atemberaubenden Comeback, bevor ein weiterer Patzer den Sieg kostet." – The Sun

"Popes Fehler verspielt Drei-Tore-Comeback, doch England kann aus dem Unentschieden gegen Deutschland Mut schöpfen." – The Telegraph