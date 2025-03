Für Italien ist jetzt „ein Kunststück nötig“: Die Pressestimmen zum DFB-Sieg

Deutschland hat das Hinspiel im Viertelfinale der Nations League gegen Italien mit 2:1 gewonnen. Nach einem frühen Rückstand drehte die DFB-Elf die Partie in der zweiten Halbzeit durch Tore von Kleindienst und Goretzka und hat damit die Tür zum Finalturnier bereits weit aufgestoßen. Wir haben Stimmen aus deutschen und italienischen Medien zusammengetragen.

Sieg im Viertelfinale der Nations League: Das schreiben deutsche Medien

Spiegel: „Goretzka [wurde] auch zum Symbol mieser DFB-Jahre. Er verpasste die EM, wurde zudem im vergangenen Sommer zum Verkaufskandidaten beim FC Bayern. Dass der Mittelfeldspieler nun wieder in der DFB-Elf spielt, hat gleich zwei Botschaften: Der 30-Jährige hat sich dank starker Leistungen beim FC Bayern endgültig zurückgekämpft. Und: Bei Nagelsmann wird die aktuelle Form belohnt.“

Sport1: „DFB-Team besiegt Italien-Fluch: Deutschland feiert in der Nations League einen Comeback-Sieg gegen Italien und hat beste Chancen, das Finalturnier zu erreichen. Zwei Bayern-Stars überzeugen auf ganzer Linie.“

11 Freunde: „Manche Geschichten sind so vorhersehbar, dass man sie fast mitsprechen kann. Leon Goretzka kehrte gestern nach 16 Monaten zurück ins DFB-Team und köpfte prompt den 2:1-Siegtreffer gegen Italien. Ausgerechnet er! Ausgerechnet Goretzkinger! Eine ‚runde Geschichte‘ sei das, sagte Goretzka nach dem Spiel und zwang sich ein spitzbübisches Lächeln ab, die Genugtuung war ihm ins Gesicht geschrieben.“

Bild: „Das Goretzka-Märchen! Für den Bayern-Star ist es das erste Länderspiel seit 16 Monaten (letzter Einsatz am 21. November 2023 gegen Österreich). Schon bei den Bayern ackerte sich der Mittelfeldspieler vom Soll-Weg-Profi zurück in die Stammelf – und köpft die DFB-Elf jetzt bei seinem Startelf-Comeback in Richtung Final-Four-Turnier.“

Deutschland besiegt Italien: Das schreiben italienische Medien

Corriere dello Sport: „Italien hält eine Weile durch, Tonali täuscht Spalletti, dann schießt Deutschland in der zweiten Halbzeit zwei Tore.“

Gazzetta dello Sport: „Nagelsmann gelingen die Auswechslungen richtig und in der zweiten Halbzeit kommt es zum Turnaround, der das Meazza zum Einfrieren bringt.“

Corriere della Sera: „Um in Turnier unter die letzten Vier zu kommen, ist ein Kunststück in Dortmund nötig.“

La Stampa: „Am Sonntagabend in Dortmund dürfte es schon ein Kunststück sein, das 2:1 im Hinspiel des Viertelfinales zu kippen, wenn man bedenkt, wie sich die Azzurri von den Deutschen überholen und verspotten ließen, nachdem sie durch Tonali bereits nach neun Minuten in Führung gegangen waren.“

(mit dpa)