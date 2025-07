Volleyballerinnen verpassen Halbfinale in Nationenliga

Die deutschen Volleyballerinnen sind in der Nationenliga im Viertelfinale ausgeschieden. Das Team von Giulio Bregoli unterlag im polnischen Lodz glatt 0:3 (19:25, 24:26, 14:25) gegen Brasilien.

Den ersten Satz konnten die Deutschen lange ausgeglichen gestalten, machten am Ende aber zu viele Fehler. Im zweiten Durchgang bekam die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes mehr Zugriff. Nuancen machten den Unterschied für die präzisen Brasilianerinnen, die im dritten Satz dann aber schnell für klare Verhältnisse sorgten.

Noch zwei große Aufgaben stehen an

Das Vorrundenspiel zwischen beiden Teams hatten die Südamerikanerinnen noch knapp mit 3:2 gewonnen. Seitdem waren bei dem Weltranglistenzweiten aber einige Leistungsträgerinnen zurückgekehrt.

Für die Deutschen ist das Turnier trotzdem ein Erfolg. Erst zum zweiten Mal schafften sie es in die K.-o.-Runde. Das junge Team zeigte, dass es auf dem Niveau bestehen kann. Der Saisonhöhepunkt steht ab Ende August an: Die Weltmeisterschaft in Thailand. Zuvor will die DVV-Auswahl noch die EM-Qualifikation perfekt machen.