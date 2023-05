76ers trennen sich nach Playoff-Aus von Trainer Doc Rivers

Die Philadelphia 76ers haben sich nach dem Ausscheiden in den Playoffs der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA von Trainer Doc Rivers getrennt.

Dies teilten die 76ers mit, zwei Tage nach dem Aus gegen die Boston Celtics.

Rivers hatte das Team seit drei Jahren betreut und war mit Philadelphia jedes Mal in der zweiten Runde gescheitert. Diesmal gab es am Sonntag im entscheidenden siebten Spiel eine deutliche 88:112-Niederlage in Boston.

"Niemand ist sicher in unserem Geschäft"

Das Rivers-Team um die Starspieler Joel Embiid und James Harden hatte zuvor in der Serie mit 3:2 geführt und benötigte nur noch einen weiteren Erfolg zum Einzug in das NBA-Halbfinale.

Angesprochen auf seine Zukunft verwies Rivers nach der Partie auf seinen noch zwei Jahre laufenden Vertrag, fügte aber hinzu: "Niemand ist sicher in unserem Geschäft. Das ist mir klar." Der 61-Jährige gehört zu den renommiertesten Trainern der NBA, 2008 führte er die Boston Celtics zum Meistertitel.

(dpa)