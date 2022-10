NBA All-Star Game 2023: Termin und Übertragung

Basketball-Fans dürfen sich Anfang 2023 wieder über das NBA All-Star Game freuen. Alle Infos, die Sie dazu benötigen, finden Sie hier.

Das 2023 NBA All-Star Game findet in Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah statt. Es ist die insgesamt 72. Austragung des Spiels und das 30-jährige Jubiläum des Austragungsortes. Bereits 1993 ist Salt Lake City zum ersten Mal Gastgeber gewesen. An welchem Termin steigt das NBA All-Star Game 2023? Wo wird es im Free-TV und Live-Stream übertragen? Das lesen Sie in diesem Artikel.

Der Termin des NBA All-Star Game 2023

Das NBA All-Star Game ist für den 19. Februar 2023 geplant. Austragungsort ist die Vivint Arena in Salt Lake City. Als Gastgeber fungiert das Basketball-Team Utah Jazz. Noch unbekannt sind zum aktuellen Zeitpunkt die Uhrzeit, zu der das Spiel beginnen soll, sowie das Rahmenprogramm. Auch die Wahl der teilnehmenden Spieler hat noch nicht stattgefunden. Wir ergänzen alle Infos an dieser Stelle, sobald sie verfügbar sind.

Das 2023 NBA All-Star Game im TV und Stream

Läuft das NBA All-Star Game 2023 live und kostenlos im deutschen Fernsehen? Welche Sender und Streaming-Dienste bieten einen Live-Stream an? Voraussichtlich ist das Spiel bei DAZN zu sehen. Das Netzwerk hält die Übertragungsrechte bis mindestens 2023. Neben der Übertragung einzelner Spiele können User hier auch das Programm von NBA TV, dem NBA-Haussender, abrufen. Außerdem können Fans mit dem NBA League Pass direkt auf die Live-Streams der NBA zugreifen. Beide Angebote sind kostenpflichtig.

Austragungsort des NBA All-Star Game 23

Die Vivint Arena in Salt Lake City, Utah wurde 1991 eröffnet. Seitdem ist sie auch das Heim-Stadion der Utah Jazz. Bei Basketball-Spielen bietet die Mehrzweckhalle Platz für fast 20.000 Menschen. Sie kann jedoch ebenfalls für Eis-Sportarten umfunktioniert werden oder einen Erd- bzw. Sandboden haben. Auch Konzerte finden dort regelmäßig statt. 2002 war die Arena als Salt Lake Ice Center Teil der Olympischen Winterspiele.

Die Geschichte des NBA All-Star Game

Aus dem ersten NBA All-Star Spiel , 1951 in Boston , gingen die East All-Stars mit 111:94 als Sieger hervor.

, 1951 in , gingen die East All-Stars mit 111:94 als Sieger hervor. Das NBA All-Star Spiel mit den meisten Besuchern war 2010 in Arlington , Texas mit 108.713 Zuschauenden. Die wenigsten Zuschauer – 8016 – hatte 1961 das Spiel in Syracuse , New York . 2021 fand das Match ohne Zuschauer statt.

All-Star Spiel mit den war 2010 in , Texas mit 108.713 Zuschauenden. Die wenigsten Zuschauer – 8016 – hatte 1961 das Spiel in , . 2021 fand das Match ohne Zuschauer statt. 1999 musste das NBA All-Star Game wegen eines Lockout (eine Art Streik) abgesagt werden.

All-Star Game wegen eines (eine Art Streik) abgesagt werden. 2018 wurde ein neuer Modus eingeführt. Seither spielen nicht mehr Western und Eastern Conference gegeneinander, sondern gemischte Teams mit von Fans gewählten Kapitänen.

eingeführt. Seither spielen nicht mehr Western und gegeneinander, sondern gemischte Teams mit von Fans gewählten Kapitänen. Die Mannschaft, welche das Spiel gewinnt, erhält 200.000 US-Dollar, die sie für den guten Zweck spendet.