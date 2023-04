Atlanta Hawks gewinnen Play-In-Duell mit Miami Heat

Die Atlanta Hawks haben ihr Play-In-Duell mit den Miami Heat gewonnen und sich die Playoff-Teilnahme in der NBA gesichert.

Angeführt von Trae Young mit 25 Punkten kam das Team am Dienstagabend in Miami zu einem 116:105 gegen die Heat.

In der ersten Runde der Playoffs treffen die Hawks nun auf die Boston Celtics. Die Heat, vergangene Saison noch im Finale der Eastern Conference, haben in der Nacht zu Samstag noch eine weitere Chance, doch noch an den Playoffs teilzunehmen. Dann muss das Team gegen den Sieger der Partie zwischen den Toronto Raptors und den Chicago Bulls antreten.

(dpa)