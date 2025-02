Bericht: Basketballer Theis wechselt aus NBA nach Europa

Basketball-Weltmeister Daniel Theis soll vor einem Wechsel aus der NBA zur AS Monaco stehen. Das berichtet das Portal «basketnews». Theis war 2017 aus Bamberg in die USA gewechselt. Dort spielte er für die Boston Celtics, die Chicago Bulls, die Houston Rockets, die Indiana Pacers, die Los Angeles Clippers und die New Orleans Pelicans. Erst kürzlich war er von den Pelicans zu den Oklahoma City Thunder getradet worden, der Club hatte aber keine Verwendung für ihn.

Mit der deutschen Nationalmannschaft gewann Theis 2023 die WM-Goldmedaille. Bei den Olympischen Spielen von Paris zog er mit dem Team ins Halbfinale ein. Eine offizielle Bestätigung für den Wechsel zurück nach Europa gab es zunächst nicht.