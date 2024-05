Celtics nur einen Sieg von Conference-Finals entfernt

Die Boston Celtics waren das beste Team der NBA-Hauptrunde. In den Playoffs erlaubt sich die Mannschaft nur wenig Wackler - und ist nur noch einen Sieg vom Einzug in die nächste Runde entfernt.

Die Boston Celtics sind nur noch einen Sieg vom Einzug in die Conference-Finals entfernt. Das beste Team der NBA-Hauptrunde besiegte die Cleveland Cavaliers am Abend (Ortszeit) auswärts 109:102 und ging nach Siegen mit 3:1 in Führung. Zum Einzug in die Final-Serie im Osten braucht ein Team vier Siege. Mit kurzen Ausnahmen hatten die Celtics die Partie unter Kontrolle, im Schlussviertel betrug der Vorsprung zwischenzeitlich 15 Punkte. Jayson Tatum war mit 33 Punkten am erfolgreichsten, Jaylen Brown kam auf 27 Zähler für die Celtics. Bei den Cavaliers, die an der Seitenlinie von ihrem Ex-Spieler LeBron James unterstützt wurden, kam Darius Garland auf 30 Punkte.

(dpa)