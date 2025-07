Chris Paul kehrt für wohl letzte Saison zu Ex-Team zurück

Chris Paul spielt in der NBA zukünftig wieder für die Los Angeles Clippers. Der 40-Jährige stand bereits von 2011 bis 2017 bei dem Team unter Vertrag und erreichte in dieser Zeit stets die Playoffs. Paul geht in seine 21. NBA-Saison. Experten rechnen damit, dass es seine letzte sein wird. «Chris ist einer der einflussreichsten Spieler, der jemals das Clippers-Trikot getragen hat und es ist angemessen, dass er für dieses Kapitel seiner Karriere zurückkehrt», sagte Clippers-Basketball-Präsident Lawrence Frank laut Mitteilung. Die Familie von Paul lebt in Los Angeles.

Paul spielte zuletzt eine Saison für die San Antonio Spurs und kam dort in allen 82 Spielen der Hauptrunde zum Einsatz. Der zwölfmalige NBA-All-Star kam in der vergangenen Saison an der Seite von Victor Wembanyama auf im Schnitt 8,8 Punkte und 7,4 Vorlagen. Bei den Clippers trifft der Guard auf eine Reihe weiterer namhafter Aufbauspieler. Das Team hat neben Neuzugang Bradley Beal auch James Harden, Bogdan Bogdanović und Kris Dunn unter Vertrag.