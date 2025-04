Doncic-Rückkehr nach Dallas: Erst Emotionen, dann Triumph

Basketball-Star Luka Doncic hat bei seiner Rückkehr nach Dallas viel Emotionen gezeigt und die Los Angeles Lakers dann zu einem Sieg gegen sein Ex-Team geführt. Doncic erzielte beim 112:97 schon in der ersten Halbzeit 31 Punkte und beendete die NBA-Partie mit 45 Zählern. Die Lakers festigten Rang drei der Western Conference und machten zudem die Playoff-Teilnahme perfekt. Die Mavericks müssen dagegen weiter fürchten, die wichtigste Saisonphase komplett zu verpassen.

Der Slowene Doncic war im Januar völlig unerwartet von den Mavericks zu den Lakers geschickt worden, im Gegenzug kam Anthony Davis nach Texas. Die Mavericks, mit denen er vergangene Saison noch in den NBA-Finals gestanden hatte, bereiteten Doncic nun einen großen Empfang bei seiner Rückkehr. Die Fans bekamen T-Shirt mit einer Danksagung auf slowenisch, beim Vorlesen der Aufstellung spielten die Mavs einen Film über seine Zeit in Dallas auf dem großen Videowürfel. Doncic bekam dabei feuchte Augen und versteckte sich unter einem Handtuch.

Nowitzki und Mahomes live bei Doncic-Rückkehr dabei

«Jeder hat gesehen, wie ich auf das Video reagiert habe», sagte Doncic, dessen Rückkehr sowohl Dirk Nowitzki als auch NFL-Quarterback Patrick Mahomes live in der Arena verfolgten. «Das hat mir die Tränen in die Augen getrieben. Ich bin hier als 18 Jahre altes Kind angekommen und wusste nicht, was mich in der NBA erwartet», berichtete Doncic. «Als ich das Video gesehen habe, dachte ich noch: Auf keinen Fall spiele ich dieses Spiel.» Er liebe Dallas und die Fans, es sei nun aber auch an der Zeit, «nach vorne zu schauen».

Wagner führt Orlando zu Heimrecht im Play-In

Franz Wagner führte die Orlando Magic unterdessen zu einem souveränen Sieg gegen die Boston Celtics und sicherte seinem Team damit Rang sieben in der Eastern Conference. Das bedeutet, dass Orlando im Play-In durchgehend Heimrecht hat und ein Sieg für den Einzug in die Playoffs reicht. Gegen die Celtics war Wagner mit 23 Punkten der erfolgreichste Werfer. Er erzielte nun in zwölf Spielen in Serie jeweils mindestens 20 Punkte.

Die Gäste aus Boston spielten ohne ihre Stars und verzichteten auf Jayson Tatum, Jaylen Brown, Kristaps Porzingis, Derrick White, Jrue Holiday und Al Horford. Die Celtics sind bereits sicher Zweiter in der Tabelle und damit ein möglicher Gegner in der ersten Runde der Playoffs.

