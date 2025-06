Nur LeBron James war jünger: Mavs holen NBA-Talent Flagg

Das erst 18 Jahre alte Basketball-Talent Cooper Flagg spielt zukünftig für die Dallas Mavericks. Das ehemalige Team von Dirk Nowitzki wählte Flagg beim Draft der NBA in New York wie erwartet an erster Stelle aus. Von allen Nummer-Eins-Picks der NBA-Geschichte war nur LeBron James noch etwas jünger als der Forward, der ein Jahr lang als College-Spieler für Duke auflief und dort in allen wichtigen Statistiken der Beste seines Teams war. In Dallas soll Flagg die Nachfolge von Luka Doncic antreten, von dem sich die Texaner zu Beginn des Jahres überraschend getrennt hatten.

Beim NBA-Draft dürfen die Teams der Reihe nach Talente auswählen. Je schlechter eine Mannschaft in der vorigen Saison abgeschnitten hat, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, früh an der Reihe zu sein. Die endgültige Reihenfolge wird unter Berücksichtigung dieser Wahrscheinlichkeiten ausgelost. Dass die Dallas Mavericks als erste ihre Wahl treffen durften, war eine große Überraschung. Das Team hatte nur eine theoretische Chance von 1,8 Prozent. In Dallas spielt Flagg künftig an der Seite der etablierten NBA-Stars Anthony Davis, Kyrie Irving und Klay Thompson.

Als zweite Wahl entschieden sich die San Antonio Spurs für Dylan Harper. VJ Edgecome wurde an dritter Stelle von den Philadelphia 76ers ausgewählt. Der Franzose Noa Essengue, der unbedingt persönlich beim Draft vor Ort sein wollte und deswegen seinem aktuellen Club ratiopharm Ulm nach dem vierten Spiel auch in der entscheidenden fünften Partie der Final-Serie um die deutsche Meisterschaft gegen den FC Bayern München fehlen wird, wurde von den Chicago Bulls an zwölfter Stelle ausgewählt. Essengue war nach Flagg der zweitjüngste Spieler im Draft.

Ulms Essengue verzichtete für das Erlebnis in New York auf die entscheidenden Partien um die deutsche Meisterschaft.