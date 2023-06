Tyler Herro fehlt den Miami Heat auch in Spiel 3

Die Miami Heat müssen in den Finals der nordamerikanischen Profiliga NBA weiter auf Tyler Herro warten.

Der 22 Jahre alte Schlüsselspieler wird auch im dritten Endspiel am Donnerstag (2.30 Uhr MESZ/ DAZN) gegen die Denver Nuggets fehlen, wie die Heat am Dienstagabend (Ortszeit) mitteilten. Herro fällt seit knapp zwei Monaten wegen einer gebrochenen Hand aus. In dieser Phase hat der Außenseiter aus Florida die Topteams Boston Celtics und Milwaukee Bucks aus den Playoffs geworfen und damit überraschend die Finalserie erreicht.

Spoelstra: "Wir nehmen es Tag für Tag"

Lange hieß es zuletzt, Dreierspezialist Herro könnte zu Spiel drei im Finale zurückkehren. Es ist nach zwei Spielen in Denver die erste Endspielpartie in Miami. "Wir nehmen es Tag für Tag. Tyler hat mit der Gruppe trainiert. Dann wird er ein Training mit vollem Kontakt absolvieren, welches wir erst auswerten müssen", sagte Cheftrainer Erik Spoelstra über den Mann, der in der regulären Saison 20 Punkte pro Spiel erzielte.

Die geleistete Arbeit von Herro mache aber Mut, fügte Spoelstra an. In der Serie im Modus Best-of-seven steht es aktuell 1:1. Denver um den serbischen Starspieler Nikola Jokic gilt als Favorit.

(dpa)