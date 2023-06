Jokic als wertvollster Spieler der NBA-Finals geehrt

Der Serbe Nikola Jokic ist nach dem erstmaligen NBA-Titelgewinn seiner Denver Nuggets als wertvollster Spieler der Final-Serie ausgezeichnet worden.

Mit seiner kleinen Tochter auf der Bühne nahm Jokic die Auszeichnung entgegen.

Mit einem Schnitt von 30,2 Punkten, 14 Rebounds und 7,2 Vorlagen überragte der 28-Jährige in den fünf Spielen gegen die Miami Heat wie zuvor schon die ganzen NBA-Playoffs hindurch. Niemand hatte in den Playoffs mehr Punkte, Vorlagen oder Rebounds als der Nuggets-Center, der in seiner Karriere schon zwei Mal zum wertvollsten Spieler der Hauptrunde gewählt worden war.

(dpa)