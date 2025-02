Mavs droht langer Davis-Ausfall - Schröder-Debüt erfolgreich

Bittere Nachricht für die Dallas Mavericks in der NBA: Neuzugang Anthony Davis fällt nach nur einem Auftritt im Trikot der Texaner voraussichtlich für mehrere Wochen aus. Wie unter anderem ESPN berichtete, zog sich der Center bei seinem beeindruckenden Debüt gegen die Houston Rockets (116:105) eine Zerrung der Adduktoren im linken Oberschenkel zu.

Davis war zum Ende des dritten Viertels unglücklich gefallen und anschließend ausgewechselt worden. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits 26 Punkte, 16 Rebounds, sieben Assists und drei Blocks gesammelt und hatte damit einen entscheidenden Anteil Sieg der Mavs.

Davis war vor einer Woche im Tausch für Superstar Luka Doncic von den Los Angeles Lakers nach Texas gekommen. Der Wechsel hatte für großes Aufsehen in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga gesorgt. Ein Spieler der Extraklasse von Doncic wird im Regelfall nicht ohne seine Zustimmung an ein anderes Team abgegeben. Bei den Fans in Dallas wird das Tauschgeschäft äußerst kritisch gesehen, es hatte zudem Todesdrohungen gegen den General Manager gegeben.

Schröder trifft wichtigen Dreier beim Debüt

Dennis Schröder gab hingegen ein gelungenes Debüt für sein neues Team. Der Weltmeister-Kapitän stand beim 112:102 gegen die Charlotte Hornets erstmals für die Detroit Pistons auf dem Parkett. Schröder kam in knapp 15 Minuten von der Bank auf fünf Zähler, half mit einem wichtigen Dreier zum 97:90 jedoch mit, dass sich die Pistons im Schlussviertel entscheidend absetzen konnten. Dem 31 Jahre alten Aufbauspieler gelangen zudem drei Vorlagen.

Bester Akteur der Pistons war Cade Cunningham, der mit 19 Punkten, zwölf Assists und zehn Rebounds ein Triple-Double (zweistellige Werte in drei Statistik-Kategorien) auflegte. Mit dem 27. Sieg festigte Detroit im Osten den sechsten Platz und befindet sich somit weiter auf Play-off-Kurs.

Icon Vergrößern Dennis Schröder traf beim Debüt nur einen seiner vier Versuche aus dem Spiel heraus. Foto: Duane Burleson/AP/dpa Icon Schließen Schließen Dennis Schröder traf beim Debüt nur einen seiner vier Versuche aus dem Spiel heraus. Foto: Duane Burleson/AP/dpa