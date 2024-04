Morant von Schadensersatzforderungen freigesprochen

Basketballer Ja Morant stand zuletzt mehrfach im Mittelpunkt von Ermittlungen der Justiz und der Liga. In Tennessee sprach ihn ein Gericht nun von Forderungen nach einer Auseinandersetzung frei.

NBA-Profi Ja Morant ist von einem Gericht in Tennessee von Schadensersatzforderungen freigesprochen worden. Der Basketballer der Memphis Grizzlies war von einem Teenager verklagt worden, nachdem es im Juli 2022 am Rande eines privaten Basketball-Spiels auf Morants Grundstück zu einer Auseinandersetzung gekommen war, bei dem der damals 17 Jahre alte Kläger zu Boden geschlagen wurde.

Das Gericht in Shelby County urteilte nun, Morant habe in Selbstverteidigung gehandelt und kein Gesetz im US-Bundesstaat Tennessee gebrochen. Die Provokation sei von dem Teenager ausgegangen, der einen Basketball in Morants Gesicht geworfen habe.

Morant stand in den vergangenen Jahren mehrfach im Mittelpunkt von Ermittlungen. Die NBA sperrte ihn in der laufenden Saison für 25 Partien, weil er zum wiederholten Male in der Öffentlichkeit mit einer Waffe hantiert hatte. Die Grizzlies haben keine Chance mehr auf die NBA-Playoffs in dieser Saison und stehen in der Western Conference auf Rang 13.

(dpa)