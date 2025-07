Offiziell: Mike Brown neuer Cheftrainer der New York Knicks

Mike Brown ist offiziell neuer Trainer der New York Knicks. Der zweimal zum NBA-Trainer des Jahres gewählte Coach soll das Basketball-Team als Nachfolger von Tom Thibodeau zur ersehnten dritten Meisterschaft führen - und der ersten seit 1973. Thibodeau musste gehen, nachdem die Knicks den Indiana Pacers im Finale der Eastern Conference unterlegen waren.

Brown, dessen Verpflichtung nach Medienberichten in den vergangenen Tagen ein offenes Geheimnis war, gewann als Assistenztrainer den Titel in der NBA bereits vier Mal. Einmal mit den San Antonio Spurs und drei Mal als Assistent von Steve Kerr bei den Golden State Warriors. Er hatte zuletzt für die Sacramento Kings gearbeitet und war in der vergangenen Saison gefeuert worden.