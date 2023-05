Phoenix Suns entlassen nach Playoff-Aus Cheftrainer

Die Phoenix Suns haben zwei Tage nach dem Aus in der zweiten Playoff-Runde der NBA Konsequenzen gezogen und sich von ihrem bisherigen Cheftrainer Monty Williams getrennt.

Das gab die Mannschaft aus Arizona bekannt.

"Wir sind voller Dankbarkeit für alles, was Monty für die Suns und die Valley-Gemeinschaft geleistet hat", erklärten die Suns in einer Stellungnahme. Dem TV-Sender ESPN zufolge soll die Führungsriege der Suns direkt nach der 100:125-Heimniederlage gegen die Denver Nuggets am vergangenen Donnerstag beschlossen haben, Williams von seinen Aufgaben zu entbinden. Das Team um Superstar Kevin Durant hatte die Zweitrundenserie mit 2:4 nach Siegen verloren.

Die Suns hatten sich im Saisonverlauf in einem Spielertausch mit Kevin Durant verstärkt und mit dem Superstar sowie Devin Booker und Chris Paul ein starkes Trio zur Verfügung. Doch wie schon in der vergangenen Saison schieden die Suns in der zweiten Playoff-Runde aus. Williams hatte im Sommer 2019 das Amt des Cheftrainers in Phoenix übernommen, 2021 führte er das Team bis in die Endspielserie der NBA.

(dpa)