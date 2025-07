Rekordtransfer: Sieben Teams an Durant-Wechsel beteiligt

Rekordtransfergeschäft für die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA: Gleich sieben Clubs sind an dem Wechsel von Superstar Kevin Durant von den Phoenix Suns zu den Houston Rockets, der nun offiziell ist, beteiligt. Neben den beiden Teams sind das die Atlanta Hawks, die Minnesota Timberwolves, die Golden State Warriors, die Brooklyn Nets und die Los Angeles Lakers.

Der Deal wurde von der NBA als Teil einer Transaktion zwischen diesen sieben Teams genehmigt, bei der eine Reihe weiterer Transfervereinbarungen zu einem großen Paket zusammengefasst wurden. Die Beteiligung von sieben Teams am Durant-Transfer übertrifft den bisherigen Rekord - eine Transaktion zwischen sechs Teams im vergangenen Sommer.

Durant würdigt «Welt hinter den Kulissen»

Insgesamt sind 13 Spieler betroffen – zu den wichtigsten Transfers gehören der Wechsel von Durant von Phoenix nach Houston, der Transfer von Jalen Green und Dillon Brooks von den Rockets zu den Suns und die Verpflichtung von Clint Capela von den Hawks durch die Rockets. Darüber hinaus wird es mindestens fünf Zweitrunden-Picks für den Draft geben. Sowohl die Hawks als auch die Timberwolves sollen eine finanzielle Entschädigung erhalten, damit die Rechnung aufgeht.

Der 36-jährige Durant schrieb auf der Plattform X, seine Zeit in Phoenix sei zu Ende gegangen. «Man darf nicht vergessen, dass es eine Welt hinter den Kulissen ist, und diejenigen, die dort dafür sorgen, dass alles funktioniert, arbeiten unermüdlich daran, uns Spielern das Leben zu erleichtern.» Er sei fest davon überzeugt, dass die NBA eine große Gemeinschaft sei.

Durant spielte in den vergangenen drei Jahren für die Suns und hatte mit dem Team nie den erhofften Erfolg in den Playoffs. Die Rockets waren in der vergangenen Saison das zweitbeste Team der Western Conference, scheiterten in der ersten Runde der Playoffs aber an den Golden State Warriors.

Vier Olympiasiege für Durant

Durant wird im September 37 Jahre alt. Nach den Oklahoma City Thunder, den Warriors, den Brooklyn Nets und den Suns sind die Rockets sein fünftes NBA-Team. Durant holte mit dem US-Nationalteam Gold bei den Olympischen Spielen in Paris und ist der einzige männliche Basketballer der Welt mit vier Olympiasiegen.

Rockets-Trainer Ime Udoka sagte: «Da ich schon gegen Kevin gespielt und ihn trainiert habe, weiß ich, dass er genau der Typ Spieler ist, der zu dem passt, was wir hier in Houston aufbauen.» Sein Können, seine Liebe zum Basketball und sein Engagement für seinen Sport hätten ihn zu einem der angesehensten Spieler seiner Generation gemacht.