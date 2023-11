Schröder führt Raptors zu Comeback-Sieg gegen Spurs

Gegen die San Antonio Spurs um Victor Wembanyama liegen die Toronto Raptors mit 22 Punkten hinten - und gewinnen die Partie am Ende doch. Großen Anteil daran hat Weltmeister Dennis Schröder.

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat die Toronto Raptors zu einem Comeback-Sieg in der NBA geführt und gegen die San Antonio Spurs um Supertalent Victor Wembanyama 22 Punkte Rückstand aufgeholt.

Die Raptors erzwangen beim Stand von 110:110 nach der regulären Spielzeit eine Verlängerung und gewannen am Ende 123:116. Schröder kam auf 24 Punkte, 6 Vorlagen und 3 Rebounds. Neben zwei Steals gelang ihm auch ein Block beim dritten Saisonsieg des kanadischen Teams.

Eine noch bessere Ausbeute hatte nur Scottie Barnes, mit dem Schröder immer besser harmoniert. Barnes kam auf 30 Zähler, 11 Rebounds und 6 Vorlagen und war damit Mann des Spiels.

19-Punkte-Aufholjagd

"Wir haben in der ersten Hälfte furchtbar gespielt. Wir haben Würfe verpasst", sagte Barnes. "Wir haben einfach versucht, defensiv gut zu stehen und im Angriff zu regieren", erklärte er die 19-Punkte-Aufholjagd in der zweiten Hälfte. Einen größeren Rückstand hatten die Raptors auswärts in der NBA noch nie wettgemacht.

Wembanyama verbuchte 20 Punkte, 9 Rebounds und 4 Vorlagen. Der 2,24 Meter große Franzose beeindruckte zudem mit 5 Blocks.

(dpa)