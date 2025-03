Schröder gewinnt mit Pistons und ist voll auf Playoff-Kurs

Weltmeister Dennis Schröder hat mit den Detroit Pistons das Heimspiel gegen die New Orleans Pelicans gewonnen und kann immer sicherer mit den Playoffs planen. Beim 136:130 überzeugte der Basketball-Nationalspieler in Abwesenheit von Pistons-Star Cade Cunningham mit 16 Punkten und 5 Vorlagen sowie seiner Ruhe in der Schlussphase. Schröder verwandelte fünf seiner sechs Freiwürfe in den letzten 18 Sekunden der Partie und sicherte seinem Team damit den wichtigen Erfolg. Bester Werfer für die Gastgeber war Roland Holland II mit 26 Punkten, CJ McCollums 40 Punkte für die Pelicans waren zu wenig.

Hartenstein gewinnt mit OKC in Los Angeles

In Los Angeles holte Isaiah Hartenstein mit den Oklahoma City Thunder ein umkämpftes 103:101 gegen die Clippers. Für den Tabellenführer der Western Conference war es der sechste Sieg in Serie, die Clippers verpassten es die Golden State Warriors auf Rang sechs weiter unter Druck zu setzen. Hartenstein hatte einen guten Abend und verbuchte ein Double Double aus 14 Punkten und 10 Rebounds. Bester Werfer der Partie war sein Teamkollege Shai Gilgeous-Alexander mit 26 Zählern.

Icon Vergrößern Hartenstein verbuchte ein Double Double gegen die Clippers. Foto: Wally Skalij/AP/dpa Icon Schließen Schließen Hartenstein verbuchte ein Double Double gegen die Clippers. Foto: Wally Skalij/AP/dpa