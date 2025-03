Spektakuläres Ende: LeBron James sichert Lakers den Sieg

NBA-Superstar LeBron James hat die Niederlagen-Serie der Los Angeles Lakers mit einer athletischen Aktion in allerletzter Sekunde beendet. Beim 120:119 gegen die Indiana Pacers schaltete der 40 Jahre alte Basketball-Profi am schnellsten und schubste den Ball in den Korb - zuvor hatte Luka Doncic mit seinem Wurf etwas daneben gezielt und der Ball war dabei, vom Ring zu springen. James kam am Ende auf 13 Punkte und 13 Rebounds sowie 7 Vorlagen für die Lakers, die zuvor drei Spiele in Serie verloren hatten. Bester Werfer für Los Angeles war Doncic mit 34 Punkten, Austin Reaves kam auf 24 Zähler.

Für die Lakers ist der Erfolg kurz vor dem Ende der Hauptrunde besonders wertvoll, das Geschachere um die besten Plätze in der Western Conference ist in vollem Gange. Die Oklahoma City Thunder um Isaiah Hartenstein haben Rang eins sicher, dahinter ist von den Rängen 2 bis 13 noch vieles offen. Das 127:117 der Denver Nuggets gegen die Milwaukee Bucks sicherte Denver das kleine Polster auf Rang drei, die Lakers folgen dahinter auf Platz vier. Nikola Jokic überragte mit 39 Punkten, 10 Vorlagen und 10 Rebounds für die Nuggets.

Clippers verwehren Knicks vorzeitigen Playoff-Einzug

Die Los Angeles Clippers kletterten mit ihrem Sieg bei den New York Knicks auf Rang sechs, dem letzten direkten Platz für die Teilnahme an den Playoffs - und verhinderten zugleich, dass die Knicks bereits sicher mit der Teilnahme planen können. Beim 126:123 waren James Harden mit 29 Punkten und Kawhi Leonard mit 27 Zählern die wichtigsten Profis für die Gäste, die 34 Zähler von Karl-Anthony Towns für die Knicks hatten am Ende keinen Wert.

Nicht mehr die klare Boss, aber noch immer ein zentraler Mann für die Lakers: LeBron James.