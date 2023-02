Tatum führt Celtics zu Auswärtssieg in Detroit

Die Boston Celtics haben vor dem Topspiel gegen die Philadelphia 76ers ihre Pflichtaufgabe bei den Detroit Pistons erledigt.

Nach einem schwierigen Start in die Partie mit vielen Fehlwürfen und Fouls war Jayson Tatum beim 111:99 mit 34 Punkten der beste Basketballer auf dem Platz. Die Celtics sind das derzeit beste Team der NBA und führen die Tabelle in der Eastern Conference an. Gegen die drittplatzierten 76ers spielt die Mannschaft am Mittwochabend (Ortszeit).

Die Brooklyn Nets kassierten in der ersten Partie nach dem Wechsel von Kyrie Irving zu den Dallas Mavericks unterdessen eine 116:124-Pleite gegen die Los Angeles Clippers und stehen in der Tabelle hinter den Cleveland Cavaliers auf Rang fünf. Die Mavericks konnten Irving an dem Tag, an dem sie das Tauschgeschäft mit den Nets offiziell bekannt gaben, noch nicht einsetzen. Auch Luka Doncic fehlte mit einer Fersenverletzung. Die Mavericks gewannen das Auswärtsspiel bei den Utah Jazz aber auch ohne ihren Anführer. Beim 124:111 überzeugten bei den Mavericks Josh Green und Jaden Hardy mit jeweils 29 Zählern.

