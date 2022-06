US-Medien: Utah Jazz und Trainer Quin Snyder trennen sich

Basketball-Trainer Quin Snyder hat seinen Posten als Chefcoach der Utah Jazz nach acht Jahren aufgegeben.

Über eine entsprechende Mitteilung der Jazz berichteten übereinstimmend mehrere US-Medien, darunter die Nachrichtenagentur AP und ESPN.

Snyder hat von den 636 Spielen als Trainer der Jazz 372 gewonnen und damit als nur einer von zwei Coaches in der Jazz-Geschichte eine positive Bilanz. In den Playoffs kam er aber nie über die zweite Runde hinaus. Snyder begründete den Abschied der Mitteilung zufolge damit, dass es "an der Zeit" sei.

(dpa)