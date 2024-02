Video-Interview: Was geht bei den Orlando Magic, Franz und Moritz Wagner?

Die Brüder Franz und Moritz Wagner spielen in der NBA für die Orlando Magic. 2023 wurden sie Weltmeister mit Deutschland. Wir haben sie im Video-Interview.

Die Orlando Magic sind nach Jahren des sportlichen Neuaufbaus in der NBA wieder auf dem aufsteigenden Ast. Einen großen Anteil daran haben zweifelsohne auch die deutschen Brüder Franz und Moritz Wagner, die seit 2021 das Trikot der Magic tragen und dort zu den absoluten Leistungsträgern zählen.

Dass der 22-jährige Franz und der 26-jährige Moritz nicht nur sportlich zu den besten Basketballern zählen, die Deutschland aktuell zu bieten hat, sondern auch menschlich mit beiden Beinen komplett auf dem Boden geblieben sind, bewiesen sie beim Treffen mit unserem Sportredakteur Dirk Sing vor und nach der NBA-Partie bei den Miami Heat. Beispiel gefällig?

Moritz Wagner nimmt Stellung zur möglichen Trade-Gefahr

Beim Interview mit Moritz Wagner nach dem sogenannten "Morning Shootaround" (ein "Anschwitzen" am Vormittag vor dem abendlichen Spiel) musste der Magic-Teambus so lange warten, bis "Mo" das Gespräch beendet hatte. Auch sein Bruder Franz stellte sich nach der deutlichen 95:121-Niederlage am späten Abend in der Umkleidekabine ohne zu Zögern den Fragen unseres Redakteurs.

Während Moritz Wagner unter anderem über den bisherigen Saisonverlauf der Orlando Magic, die Gefahr eines möglichen Trades sowie den WM-Titel spricht, zieht Franz Wagner nach der Partie in Miami ein Fazit und blickt bereits wieder nach vorne. Ebenfalls zu Wort kommt der Headcoach der Orlando Magic, Jamahl Mosley. Der 45-jährige US-Amerikaner verrät, wie er die bisherige Entwicklung der Wagner-Brüder in den vergangenen zweieinhalb Jahren sieht und was er besonders an ihnen schätzt.

