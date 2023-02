NBA: Wagner-Brüder feiern Magic-Sieg gegen Pelicans

Es ist ein guter Basketball-Abend für die deutschen Spieler in der NBA. Orlando gewinnt mit den Wagner-Brüdern, Isaiah Hartenstein kann in New York feiern.

Die Orlando Magic um die deutschen Nationalspieler Franz und Moritz Wagner haben in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA einen Sieg gegen die New Orleans Pelicans gefeiert. Das Team der Brüder gewann in New Orleans mit 101:93 (50:49).

Bester Magic-Werfer war Paolo Banchero mit 29 Zählern, bei den Pelicans verbuchte Brandon Ingram 25 Punkte. Die Wagners hatten ebenfalls ihren Anteil am Erfolg: Franz kam auf 11 Zähler und 3 Vorlagen, Moritz auf 14 Punkte und 2 Assists. Die Gastgeber holten nach einem furiosen Start der Magic auf, hatten aber letztlich keine Chance gegen einen Banchero in Top-Form. New Orleans verlor sein viertes Spiel in Folge.

Niederlage für Isaiah Hartenstein und die Knicks

Der deutsche Center Isaiah Hartenstein fuhr mit den New York Knicks den sechsten Sieg nacheinander ein. Beim 109:94 (60:46) hatten die Knicks zu Hause kaum Probleme mit den Boston Celtics. Bereits nach dem ersten Viertel führte New York mit zwölf Zählern Differenz. Hartenstein kam auf drei Zähler und einen Rebound.

Boston ist damit in der Liga nun nur noch die Nummer zwei hinter den Milwaukee Bucks. Die Celtics mussten in der Schlussphase ohne ihren Star Jayson Tatum auskommen, der nach dem zweiten technischen Foul das Feld verlassen musste. Tatum gelangen bei der Niederlage nur 14 Punkte.

(dpa)