Wagners 29 Punkte sind zu wenig: Orlando unterliegt Miami

Die Orlando Magic haben im dritten Spiel seit der Rückkehr von Basketball-Weltmeister Franz Wagner die zweite Niederlage kassiert. Trotz einer guten Leistung und 29 Punkten des deutschen Nationalspielers unterlag Orlando den Miami Heat nach zweimaliger Verlängerung 119:125. «Wir haben das Spiel abgegeben. Wir hatten mehrere Chancen in der regulären Spielzeit und der ersten Verlängerung. Am Ende hatten wir in der Offensive unsere Probleme. Wir müssen einfach besser sein auf beiden Seiten des Feldes», sagte Wagner.

Sechseinhalb Minuten vor Schluss hatten die Gäste noch zwölf Punkte Vorsprung, in der ersten Verlängerung lag Orlando zwischenzeitlich sechs Zähler vorn. «Wir haben richtig gut gespielt, hatten die Führung, dann treffen sie zwei Dreier und es wird wieder eng», sagte Wagner, der wegen einer Bauchmuskelverletzung wochenlang gefehlt hatte. Sein Mitspieler Tristan Da Silva überzeugte mit 17 Punkten ebenso, konnte die Niederlage aber auch nicht verhindern.

Miami suspendiert Butler erneut

Dabei spielte Miami erneut ohne Jimmy Butler, der sich bereits die dritte Sperre in diesem Monat einfing und womöglich gar nicht mehr für das Team auflaufen wird. Der Star will wechseln und wurde für sein Verhalten zuletzt mehrfach suspendiert. Gegen Orlando durfte er nicht spielen, weil er am Morgen das Training verlassen hatte. Er soll mindestens fünf Partien nicht auflaufen dürfen, wie das Team mitteilte. Am 6. Februar endet die Wechselperiode in der NBA.

Niederlage für Theis, Sieg für Hukporti

Eine Niederlage gab es auch für Daniel Theis, der mit den New Orleans Pelicans den Toronto Raptors 104:113 unterlag. Theis spielte 14 Minuten und blieb bei drei Versuchen ohne Punkte. Ariel Hukporti kam nur zwei Minuten zum Einsatz, steuerte beim klaren 143:106 der New York Knicks gegen die Memphis Grizzlies aber durch verwandelte Freiwürfe noch zwei Punkte bei.

Trotz Einsatz blieb Daniel Theis ohne Punkte. Foto: Nathan Denette/The Canadian Press via AP/dpa