Wagners siegen mit Orlando - Schröder verliert mit Toronto

Zwei Weltmeister spielen eine große Rolle beim Sieg ihrer Mannschaft gegen einen NBA-Titelkandidaten. Für Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder läuft der Abend dagegen nicht so.

Die Weltmeister Franz und Moritz Wagner haben die Orlando Magic zu einem deutlichen NBA-Sieg gegen die Milwaukee Bucks um deren Star Giannis Antetokounmpo geführt. Die Berliner Brüder verbuchten beim 112:97 am Samstagabend (Ortszeit) 24 und 19 Punkte. Franz Wagner kam zudem auf sechs Rebounds und drei Vorlagen, sein älterer Bruder Moritz hatte vier Rebounds und eine Vorlage. Die 19 Punkte für ihn waren zudem sein Saisonbestwert.

Für die Magic war es der fünfte Sieg im neunten Spiel der Saison. Der Meisterschaftskandidat aus Milwaukee hatte trotz der 35 Zähler von Antetokounmpo nur im ersten Viertel vorn gelegen und lief ansonsten permanent einem Rückstand der überzeugenden Gastgeber hinterher.

Weniger gut lief der Abend für Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder. Mit den Toronto Raptors kassierte er bei seinem Ex-Team Boston Celtics ein 94:117. Nach zuletzt zwei Siegen gegen die San Antonio Spurs und die Dallas Mavericks kamen die Raptors in Boston überhaupt nicht in Schwung und lagen in den letzten drei Vierteln durchgehend hinten. Schröder kam auf 14 Punkte und 4 Vorlagen, bester Werfer war Jaylen Brown mit 29 Zählern für die Celtics.

(dpa)