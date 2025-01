Warriors und Schröder verbessert: Sieg gegen Wizards

Die Golden State Warriors haben dank einer verbesserten Leistung in der NBA den zweiten Sieg in Serie eingefahren. Wie schon beim knappen Erfolg gegen die Minnesota Timberwolves trat Dennis Schröder beim 122:114 gegen die Washington Wizards stärker als zuvor auf und verbuchte 20 Punkte. Dazu kamen vier Vorlagen und ein Steal für den Weltmeister und Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft. Mann des Abends aus Sicht der Warriors war Teamkollege Andrew Wiggins mit 31 Zählern, Stephen Curry verbuchte 26 Punkte. Ex-Warrior Jordan Poole erzielte 38 Punkte für die Wizards.

Durch die beiden Siege haben die Warriors zwar wieder eine positive Ausbeute, den eigenen Ansprüchen laufen sie aber noch hinterher. Die Teilnahme an den Playoffs ist keinesfalls sicher, die Mannschaft muss in der Western Conference sogar um einen Platz in den Top Ten kämpfen.