SSC Neapel gegen Eintracht Frankfurt in der Champions League: Übertragung heute, Termin und Infos

Im Achtelfinale der Champions League spielt Neapel gegen Eintracht Frankfurt. Alle Infos rund um die Übertragung im Free-TV und Stream, sowie Datum und Uhrzeit des Spiels haben wir hier für Sie.

Laut Spielplan der Champions League 2022/23 ist es so weit: Es geht ins Achtelfinale. Dieses Jahr trifft der SSC Neapel auf die Eintracht Frankfurt. Zwei starke Gegner, die sich zuletzt bei der Europa League 1994/95 im Achtelfinale begegnet sind. Alle Infos rund um Übertragung und Termin des Spiels, sowie eine Bilanz der Teams finden Sie hier.

SSC Neapel gegen Eintracht Frankfurt im Achtelfinale: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anpfiff?

Heute, am Mittwoch, dem 15. März treffen die beiden Mannschaften im Stadion "Diego Maradona", im italienischen Neapel aufeinander. Um 21 Uhr ist Anstoß.

SSC Neapel - Eintracht Frankfurt, Achtelfinale: Übertragung live im TV und Online-Stream - auch im Free-TV?

Die Live-Übertragung der Champions League 22/23 läuft hauptsächlich über DAZN oder Amazon Prime. Das Achtelfinale Neapel gegen Eintracht Frankfurt ist live bei Amazon Prime zu sehen. Im Free-TV gibt es für dieses Spiel keine Live-Übertragung. Alle Infos zum Spiel Neapel gegen Frankfurt zusammengefasst:

Spiel: SSC Neapel gegen Eintracht Frankfurt , Achtelfinale, Rückspiel

gegen , Achtelfinale, Rückspiel Datum: Mittwoch, 15. März

Mittwoch, 15. März Uhrzeit : Anpfiff um 21 Uhr

Anpfiff um 21 Uhr Wo: Stadion " Diego Maradona ", Neapel , Italien

Stadion " ", , Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: Amazon Prime

Übertragung im Live-Stream: Amazon Prime

Live-Ticker zum Achtelfinale SSC Neapel gegen Eintracht Frankfurt

Falls Sie kein Abo bei DAZN oder Amazon Prime haben, können Sie unseren kostenlosen Live-Ticker nutzen. Er beinhaltet die neusten Updates zu allen Spielen der Champions-League. Falls Sie zur Live-Verfolgung vom Achtelfinale Neapel gegen Eintracht Frankfurt also kein Geld ausgeben, aber trotzdem nichts verpassen möchten, finden Sie hier jedes Detail zu den Spielen der Champions League:

Sollte der Ticker beim ersten Anklicken nicht korrekt angezeigt werden, klicken Sie auf die drei Punkte oben links, um auf das Menü zu gelangen. Wenn Sie dort "Live" auswählen, sehen Sie alle Updates.

Übertragung der UEFA Champions League: Wo sind die Spiele der Saison 22/23 zu sehen?

Wie bereits erwähnt gibt es die meisten Spiele nicht im Free-TV zu sehen, sondern nur, wenn man ein Abonnement auf DAZN oder Amazon Prime abschließt. Doch am 10. Juni 2023 können Groß und Klein das Finale der Champions League live aus Istanbul im Free-TV sehen, und zwar auf ZDF.

SSC Neapel vs. Eintracht Frankfurt: Bilanz und Infos

Obwohl die Eintracht den SSC Neapel in der Europa League 1994/95 gleich zwei Mal mit 1:0 besiegt hat, hat Neapel in der diesjährigen Champions League bisher die Nase vorn: In 22 Ligaspielen musste das italienische Spitzen-Team nur eine einzige Niederlage einstecken. Frankfurt dagegen verlor im Champions-League-Spiel von Oktober 2022 mit 2:3 gegen Tottenham Hotspur.

Sportvorstand der Eintracht Frankfurt Markus Krösche weiß, Neapel sei "eine gute Mannschaft", doch er betont: "Die haben wir auch". Neapel sei ein harter Gegner, doch die Eintracht gehe selbstbewusst in das Spiel.

Auch die Süditaliener haben großen Respekt vor dem anstehenden Duell. Besitzer und Präsident des SSC Neapel, Aurelio De Laurentiis, sagt dazu im Interview mit Sport-Bild: "Frankfurt ist für mich eher ein Thriller, nachdem sie die Europa League gewonnen haben und jetzt den Angriff auf die Bundesliga und die Champions League starten. Der Aufstieg der Eintracht in diesen Jahren war außerordentlich. Heute sind sie Teil des obersten Levels in Deutschland und Europa. Sie haben sehr weise Bosse. Ich kann sie dazu nur beglückwünschen. Gratulation".

Das Spiel dürfte für beide Parteien spannend werden. Wer am Ende den Sieg nach Hause holt, bleibt abzuwarten.