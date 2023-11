Champions League: Neapel gegen Union Berlin heute live im TV und Stream

SSC Neapel gegen Union Berlin in der Champions League 23/24 - lesen Sie hier alles zu Termin, Uhrzeit, Übertragung im TV und Stream sowie unserem Live-Ticker.

In der Neuauflage der Champions League Partie SSC Neapel gegen Union Berlin vom dritten Spieltag, die die Köpenicker mit 0:1 zuhause verloren haben, müssen sie nun auswärts gegen die Italiener ran. Bislang konnte das Team von Urs Fischer noch keine Punkte sammeln: So unterlagen die Berliner im Auftaktspiel beim spanischen Rekordmeister Real Madrid mit 0:1 und gingen auch auch am zweiten Spieltag gegen Sporting Braga als Verlierer vom Platz: Am Ende hieß es hier 2:3 aus der Sicht des 1. FC Union Berlin.

Folgerichtig steht Union Berlin mit null Punkten und 2:5 Toren auf dem vierten Platz der Gruppe C. Der jetzige Gegner der Berliner, der SSC Neapel, liegt mit sechs Zählern auf Rang zwei - hinter den Königlichen, die alle drei Spiele bislang gewinnen konnten. Real Madrid rangiert daher auf dem ersten Platz mit neun Punkten. Braga bleibt mit drei Punkten auf Rang drei vor dem vierten Spieltag in Schlagdistanz für die Berliner.

Wo läuft SSC Neapel gegen Union Berlin? Wird das Spiel auch im Free-TV gezeigt? Alles Wissenswerte zu Datum, Übertragung und Co. erfahren Sie hier.

Champions League: SSC Neapel gegen Union Berlin - Datum und Uhrzeit

Das Spiel Neapel gegen Union wird am Mittwoch, 8. November 2023 um 18.45 Uhr angepfiffen. Die Köpenicker müssen sich dafür auf die Reise nach Italien begeben, denn der Austragungsort des Matches ist das Stadio Diego Armando Maradona in Neapel. Dort haben sie eine weitere Möglichkeit, die ersten Punkte in ihrer noch jungen Champions League Historie einzufahren.

Alle Termine können auch auf dem Spielplan für die Champions League 2023/24 eingesehen werden.

Neapel gegen Union live im TV und Stream - CL-Übertragung auch im Free-TV?

Die Übertragung der Champions League 23/24 wird in Deutschland durch die beiden Streamingdienste DAZN und Amazon Prime Video gewährleistet. Während Amazon Prime Video jeweils dienstags ein Spiel mit deutscher Beteiligung zeigt, hat DAZN die Übertragungsrechte für alle anderen sieben Spiele am Dienstag inne - ebenso wie für alle acht Spiele am Mittwoch. Somit ist das Spiel SSC Neapel gegen Union Berlin am Mittwochabend auf DAZN zu sehen. Dafür ist es ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Aktuell (Stand: 31.10.2023) belaufen sich die Preise für ein Jahresabo auf 29,99 Euro im Monat. Wünscht man einen flexiblen Tarif, bei dem die Mitgliedschaft monatlich gekündigt werden kann, zahlt man 44,99 Euro. Die Preisangaben beziehen sich dabei auf Deutschland. In Österreich kostet die flexible Variante 29,99 Euro, das Abo über 12 Monate 19,99 Euro.

Im Free-TV kann das Champions League Spiel von Union Berlin somit nicht live mitverfolgt werden. Allerdings werden am Mittwochabend ab 23 Uhr die Zusammenfassungen der Vorrundenspiele mit den deutschen Mannschaften im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Das ZDF hat eine Champions League Sendung angekündigt, in der auch die Highlights aus dem Match zwischen dem SSC Neapel und Union Berlin zu sehen sind.

Spiel: SSC Neapel - 1. FC Union Berlin , Gruppenphase, Gruppe C, Spieltag 4 von 6, UEFA Champions League 2023/24

- , Gruppenphase, Gruppe C, Spieltag 4 von 6, 2023/24 Datum: Mittwoch, 8. November 2023

Mittwoch, 8. November 2023 Uhrzeit : 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Stadio Diego Armando Maradona , Neapel

Stadio , Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: ---

--- Übertragung im Live-Stream: DAZN

Live-Ticker zum CL-Spiel SSC Neapel gegen den 1. FC Union Berlin

Sie möchten beim Spiel Neapel gegen Union Berlin live mitfiebern und dabei kein Geld für einen Streaming-Anbieter zahlen? Ein Alternativprogramm zu dem kostenpflichtigen Service bietet unser Live-Ticker: Hier verpassen Sie kein Tor und keine Auswechslung.

Wichtig: Wenn der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt wird, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".