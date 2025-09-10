Ex-Nationalspieler Reus Teammanager in der Baller League

Marco Reus geht unter die Teammanager in der Baller League. «Für mich ist das kein Ersatz zum Profifußball, sondern eine perfekte Ergänzung», sagte der 36 Jahre alte ehemalige Nationalspieler, der seit dem Sommer 2024 in der Major League Soccer für Los Angeles Galaxy spielt. Sein dortiger Vertrag ist bis Ende 2026 gültig.

In bester Gesellschaft von Ex-Nationalspielern

Die Baller League selbst bezeichnet sich als innovative Kleinfeld-Liga. Die zwölf Teams, die in der Halle um den Titel spielen, werden angeführt von bekannten Größen aus Sport und Unterhaltung, darunter waren auch schon die deutschen Ex-Weltmeister Lukas Podolski und Christoph Kramer.

Wie Reus' Team heißt, ist noch nicht bekannt. Er empfinde es als extrem spannend, seine Erfahrungen einzubringen, sagte er. «Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und auf die Zusammenarbeit mit meinem Team und der Liga», sagte Reus, der für Deutschland in 48 Länderspiel-Einsätzen 15 Tore erzielte.