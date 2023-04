Au Backe: Wenn der Watschenbaum im Fernsehen fällt

Der Fernsehsender Sport1 zeigt inzwischen auch die "aufstrebende" Kampfsportart SlapFight. Eine Betrachtung über sich ohrfeigende Männer im Nachtprogramm.

Neulich wieder schlecht geschlafen. Natürlich selber Schuld. Beim spätabendlichen Zappen durch die Untiefen des deutschen Fernsehprogramms auf Sport1 hängen geblieben. Vielleicht kommt ein Kirmes-Radrennen quer durch Andalusien. Oder eine Konserve mit einem Tennismatch von Rüpel John McEnroe. Am besten gegen Boris. Doch stattdessen fällt der Watschenbaum im Fernsehen. Im Ernst: Zwei Männer stehen sich, getrennt durch einen schmalen Tisch, gegenüber und hauen sich gegenseitig auf die Backen. Fast so wie bei Matthäus. Nein, ausnahmsweise mal nicht Lothar, sondern in der Bibel. Dort steht geschrieben im Evangelium bei Matthäus Kapitel 5, Vers 39: Doch ich sage euch: Leistet keine Gegenwehr, wenn man euch Böses antut! Wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, dann halte die andere Wange auch noch hin!

Machen die Typen im Fernsehen vorbildlich. Semmeln allerdings auch zurück, bis die Wangen rot glühen. Au Backe!

Schlimmer als "Wetten, dass..?"

Ja geht's eigentlich noch? Wir dachten, die schlimmsten Exzesse überstanden zu haben. Ertragen es stumm leidend, wenn das ZDF fünfeinhalb Stunden lang zur besten Sendezeit am Samstagabend einen fahrigen Opa zeigt, den eine schwiizerdütschende Blondine über die Bühne geleitet, während Baggerfahrer auf vier Weizengläsern einen Goldfisch im Wasserglas auf der Schaufel balancieren. Wetten, dass bei der Saalwette hundert Augsburger als Jim Knopf verkleidet in die Halle kommen? Samt anschließender Rassismus-Debatte. Selbst früher auch schon in der Show mitgewirkt. Noch bei Frank Elstner, aber das ist eine andere Geschichte.

Fröhliches Abwatschen mit Regeln

Inzwischen klatschen sie, aber keinen Beifall. Auf seiner Homepage klärt Sport1 auf, dass es SlapFight als "aufstrebende Kampfsportart" jetzt zeigt. Endlich. Jahrzehntelang auf das fröhliche Abwatschen gewartet. Beim SlapFight stehen sich zwei Kontrahenten gegenüber, die sich abwechselnd ohrfeigen. Um ein reguläres Duell zu gewährleisten, sind die Sportler in unterschiedlichen Gewichtsklassen unterteilt. Darüber hinaus gelten strenge Regeln, die von drei Kampfrichtern überwacht werden.

Als nächstes kommt live: Nasenrammel-Ziehen. Zwei Kontrahenten stehen sich gegenüber und ziehen den Popel aus dem Nasenloch des Gegenüber. Anschließend schmieren sie sich den grünen Rotz gegenseitig an die Hose. Kein Wunder, dass der Schlaf immer schlechter wird.