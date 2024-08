Alex Dußmann sitzt künftig am Panther-Mikrofon

Die Leidenschaft war in jedem Satz von Ingo Weighardt Wort herauszuhören. Als Stadionsprecher fieberte, feierte oder litt der Englischlehrer des Augsburger Gymnasium St. Stephan mit den Panthern. Nach sieben Jahren steht Weighardt nun nicht mehr zur Verfügung. Sein Nachfolger am Stadionmikrofon ist Alex Dußmann. Das gab der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga nun bekannt.

Panther-Geschäftsführer Maximilian Horber bedankte sich bei dem scheidenden Sprecher für seine langjährige Tätigkeit. „Ingo Weighardt war zu jedem Zeitpunkt ein loyaler und zuverlässiger Stadionsprecher, der diese Position mit Herz und Seele ausgefüllt hat. Wir freuen uns sehr, mit Alex Dußmann schnell einen geeigneten Nachfolger für Ingo gefunden zu haben.“ Der Nachfolger bringe den gewünschten Lokalkolorit mit und sei als Sänger und Sprecher zudem stimmlich perfekt ausgebildet, sagt Horber.

Alex Dußmann ist schon lange AEV-Fan

Alex Dußmann ist im Umfeld der Panther kein Unbekannter. Dem Eishockey ist der gebürtige Augsburger von Kindesbeinen an eng verbunden. Seit über zehn Jahren unterstützt er seinen Herzensclub bereits als Volunteer. Dazu verfügt der leidenschaftliche Musiker über reichlich Bühnen- und Mikrofon-Erfahrung. Als Frontsänger der Coverband Crosspop tritt der 34-Jährige regelmäßig vor Publikum auf.

Dußmann freut sich auf seine Aufgabe, ein Traum gehe für ihn in Erfüllung: „Von klein auf bin ich ein großer Fan der Augsburger Panther, weshalb ich mich auch seit vielen Jahren als Volunteer in der Spieltagsorganisation einbringe. Mein Kindheitstraum war es immer, eines Tages Stadionsprecher zu sein.“ Die AEV-Anhänger, die einen Stadionsprecher traditionell stets äußerst kritisch beurteilen, bittet der Nachfolger von Weighardt um Geduld: „ Auch wenn am Anfang sicherlich noch nicht alles perfekt laufen wird, freue ich mich auf das Zusammenspiel mit den Pantherfans im Curt-Frenzel-Stadion“, sagt der neue Sprecher.

Neuer AEV-Stadionsprecher Alex Dußmann: Erster Einsatz am 15. September

Seinen ersten Einsatz an seinem künftigen Arbeitsplatz im Curt-Frenzel-Stadion hat Alex Dußmann beim Vorbereitungsspiel am 15. September gegen Schwenningen. Sein Stellvertreter ist Mathias Dürner, der bereits in den vergangenen Spielzeiten immer wieder am Mikrofon eingesprungen ist. Saisonauftakt der Panther in der DEL ist am 19. September mit dem Bayern-Derby gegen den ERC Ingolstadt.